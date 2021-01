Diretta gigante Adelboden/ Streaming video Rai: si fa il bis, CdM sci

DIRETTA GIGANTE ADELBODEN: IL TEMPIO DELLA SPECIALITÀ

La diretta del gigante di Adelboden sarà una portata di lusso oggi, sabato 9 gennaio, per la Coppa del Mondo di sci maschile che nel mese di gennaio propone davvero tantissime classiche. Parlando di gigante, non ci sono gare più attese di quella di Adelboden, che quest’anno – causa accorpamento di più gare in meno località per la pandemia di Coronavirus – ci regala una doppietta sulla meravigliosa pista Chuenisbärgli di Adelboden, dove infatti si è gareggiato già ieri. Siamo in un vero e proprio “tempio” per questa specialità, il tracciato che condivide con la Gran Risa dell’Alta Badia il ruolo di gigante più atteso, ambito, difficile e affascinante del mondo, senza dimenticare che domani avremo la conclusione di questo lungo weekend con uno slalom, che però ad Adelboden fatalmente fa da “ancella” al gigante. Ecco dunque spiegato perché per tutti i gigantisti questi sono due giorni fondamentali, che possono dare già un senso compiuto all’intera stagione: andiamo allora a scoprire tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta del gigante di Adelboden, atto secondo.

DIRETTA GIGANTE ADELBODEN IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta del gigante di Adelboden vedrà il via alla prima manche alle ore 10.30, mentre la seconda manche è in programma alle ore 13.30. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose ad Adelboden (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA GIGANTE ADELBODEN: UN CALENDARIO DISCUTIBILE

Spiace, in vista della diretta del gigante di Adelboden, non dilungarci a raccontare che cosa sia la pista Chuenisbärgli o parlare dei possibili favoriti – annotazione ovvia, in primo piano chi ha già fatto bene ieri. In primo piano infatti bisogna mettere il calendario di questa edizione della Coppa del Mondo di sci, che per quanto riguarda il gigante è a nostro parere a dir poco discutibile. Una partenza “a tutta birra” con l’ormai classico gigante di metà ottobre a Solden e poi la doppietta di inizio dicembre a Santa Caterina Valfurva: tre delle prime quattro gare stagionali sono state giganti. Poi abbiamo avuto naturalmente l’appuntamento in Alta Badia l’ultima domenica prima di Natale, con vittoria di Alexis Pinturault, poi un salto di tre settimane per questa prestigiosa (e bellissima, sia chiaro) doppietta di Adelboden, che però è l’ultimo appuntamento in gigante prima dei Mondiali di Cortina, dunque passerà oltre un mese prima di tornare in pista in questa specialità, per giunta con in palio un titolo iridato. Da qui al via della rassegna iridata ci saranno ancora quattro discese, due super-G e addirittura sei slalom, ma nessun gigante, che in Coppa tornerà con una doppietta a Bansko a fine febbraio: francamente, si poteva fare di meglio…



