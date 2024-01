Diretta gigante Adelboden/ Streaming video Rai: una gara leggendaria (CdM sci, oggi 6 gennaio 2024)

La diretta del gigante di Adelboden oggi, sabato 6 gennaio 2024, aprirà il nuovo anno solare della Coppa del Mondo di sci maschile promettendo come da tradizione di regalare grandi emozioni agli appassionati. Infatti la meravigliosa pista Chuenisbärgli di Adelboden è un vero e proprio “tempio” per questa specialità e lo slalom gigante su questo pendio è da sempre una delle gare più attese della stagione del Circo Bianco, fin da quando si correva di martedì. Poi giustamente è stato “promosso” ad un weekend intero, aggiungendo uno slalom alla domenica, anche se è il gigante la gara più attesa in questa località della Svizzera: Adelboden con la Gran Risa dell’Alta Badia condivide il ‘titolo’ di migliore gigante del mondo.

Ovunque si gareggi, il favorito d’obbligo è naturalmente il fenomeno Marco Odermatt, che avevamo lasciato appena prima di Capodanno vincitore del super-G di Bormio e adesso ritroviamo nel suo prediletto gigante, per di più sulla pista di casa, dove aveva già vinto dodici mesi or sono. Facile dunque capire perché l’attesa è grande per la prestazione sua, ma anche degli sfidanti che sono animati dal desiderio di riuscire a batterlo, impresa che succede raramente e che proprio per questo sarebbe ricordata a lungo, a maggior ragione sulla Chuenisbärgli: andiamo allora a scoprire tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta del gigante di Adelboden.

DIRETTA GIGANTE ADELBODEN IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta del gigante di Adelboden vedrà il via alla prima manche alle ore 10.30, mentre la seconda manche è in programma alle ore 13.30. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando in chiaro) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video del gigante di Adelboden, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose ad Adelboden (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale.

DIRETTA GIGANTE ADELBODEN: FAVORITI E AZZURRI

La diretta del gigante di Adelboden metterà in copertina innanzitutto lo svizzero Marco Odermatt, sappiamo di ripeterci per l’ennesima volta ma non si può fare altrimenti: in questa specialità Odermatt è il campione olimpico, campione del Mondo e detentore della Coppa di specialità, oltre che vincitore dell’anno scorso ad Adelboden e di tutti i giganti finora disputati nella stagione in corso, fra la Val d’Isere e l’Alta Badia. Fanno 300 punti in tre gare e naturalmente il dominatore elvetico non vorrà fermarsi proprio nella gara di casa, una delle classiche più prestigiose al mondo e naturalmente ancora più speciale per uno svizzero: per tutti questi motivi possiamo facilmente capire che Odermatt è il grande favorito, a maggior ragione in assenza di Marco Schwarz, che occupa il secondo posto nella Coppa di gigante ma per il quale la stagione è finita a Bormio.

Henrik Kristoffersen e Alexis Pinturault sono sempre da tenere in grande considerazione, ma il ruolo di primo sfidante probabilmente andrebbe assegnato al croato Filip Zubcic, se trovasse un’altra giornata in stile “domenica sulla Gran Risa”. Sempre costante ad altissimi livelli è lo sloveno Zan Kranjec, infine siamo curiosi di seguire anche l’andorrano Joan Verdu, splendida rivelazione della prima parte della stagione. Quanto all’Italia, nel secondo gigante in Alta Badia sono finalmente andati a punti Luca De Aliprandini e Filippo Della Vite, che però adesso sono chiamati a tornare sui loro migliori livelli. Finora i migliori risultati sono infatti giunti da un redivivo Giovanni Borsotti e da Alex Vinatzer, che paradossalmente finora ha fatto meglio tra le porte larghe che in slalom. In ogni caso sarà spettacolo, non vediamo l’ora di ammirare la diretta del gigante di Adelboden.

