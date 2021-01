Diretta gigante Adelboden/ Streaming video Rai: una grande classica, CdM sci

DIRETTA GIGANTE ADELBODEN: SI TORNA NEL “TEMPIO” DELLA SPECIALITÀ

La diretta del gigante di Adelboden terrà compagnia anche oggi, venerdì 8 gennaio, agli appassionati della Coppa del Mondo di sci maschile, che appena due giorni fa era a Zagabria e oggi già comincia il lungo e affascinante weekend di Adelboden, che ci regalerà tre giorni spettacolari con le emozioni delle discipline tecniche. L’accorpamento di più gare in meno località causa Covid ci regala anche qualche perla come il doppio gigante sulla meravigliosa pista Chuenisbärgli di Adelboden, che è un vero e proprio “tempio” per questa specialità. Vivremo dunque oggi e domani ben due giganti consecutivi sul tracciato che condivide con la Gran Risa dell’Alta Badia il ‘titolo’ di migliore gigante del mondo, mentre domenica la conclusione di questo lungo weekend in compagnia del Circo Bianco sarà con uno slalom. Per tutti i gigantisti saranno dunque due giorni fondamentali, sia perché fare bene ad Adelboden ha per loro un valore speciale, sia perché incredibilmente questi sono gli ultimi due giganti prima dei Mondiali di Cortina: andiamo allora a scoprire tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta del gigante di Adelboden.

DIRETTA GIGANTE ADELBODEN IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta del gigante di Adelboden vedrà il via alla prima manche alle ore 10.15, mentre la seconda manche è in programma alle ore 13.15. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose ad Adelboden (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA GIGANTE ADELBODEN: FAVORITI E AZZURRI

La diretta del gigante di Adelboden ci regalerà dunque grande spettacolo: questa gara è come Kitzbuhel per i discesisti e il calendario di questa stagione offrirà una doppia occasione per andare a caccia della vittoria sulla Chuenisbärgli. In primo piano possiamo collocare il francese Alexis Pinturault, che arriva dalla vittoria in Alta Badia e cercherà dunque una prestigiosissima doppietta, ma naturalmente non possiamo dimenticare che al primo posto della classifica della Coppa di gigante c’è Marco Odermatt, già vincitore a Santa Caterina Valfurva, che da padrone di casa sarà particolarmente atteso nel doppio appuntamento di Adelboden. Altri nomi da seguire sono quelli di Filip Zubcic, Tommy Ford e Zan Kranjec, ma attenzione anche ai giovani terribili della Norvegia, da Lucas Braathen ad Atle Lie McGrath, entrambi già in grado di compiere ogni impresa. Per gli azzurri, le speranze sono riposte soprattutto in un Luca De Aliprandini che riesca a fare finalmente tutto per bene: in quel caso il podio sarebbe ampiamente alla sua portata, ma purtroppo ad ogni gara ripetiamo lo stesso discorso…



