Diretta gigante Alta Badia/ Streaming video Rai 2: la classica Gran Risa, CdM sci

Con la diretta del gigante di Alta Badia continuano oggi, domenica 18 dicembre 2022, le emozioni della Coppa del Mondo di sci 2022-2023 sulle meravigliose piste italiane. Il Circo Bianco si sposta dunque come da tradizione dalla Val Gardena alla vicina Alta Badia per regalarci altre due giornate di grande spettacolo (domani si farà il bis) sulla pista Gran Risa, una classica per lo sci dal momento che si tratta senza dubbio del tracciato più bello del mondo per il gigante, insieme alla svizzera Adelboden. Il paesaggio delle Dolomiti resta meraviglioso, visto dall’Alta Badia come dalla Val Gardena, oggi però c’è il “passaggio di consegne” agli specialisti delle gare tecniche.

Non ci si annoia mai dunque con lo sci in questo periodo, in più stavolta ci sarà il fascino di una pista dove non si può vincere per caso e che consacra i grandi campioni. Non a caso su questa pista i due sciatori più vincenti si chiamano Marcel Hirscher e Alberto Tomba: l’anno scorso si prese un podio (al lunedì) anche Luca De Aliprandini, ma naturalmente dobbiamo citare lo svizzero Marco Odermatt come il grande favorito, l’uomo da battere sulla Gran Risa come d’altronde sud tutte o quasi le piste della Coppa del Mondo, slalom escluso. Andiamo allora a leggere tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta del gigante dell’Alta Badia.

DIRETTA GIGANTE ALTA BADIA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta del gigante in Alta Badia vedrà la prima manche con inizio alle ore 10.00, mentre il via alla seconda manche è in programma per le ore 13.30. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv su Rai Due (naturalmente canale numero 2 del telecomando) per quanto riguarda la Rai, che per le gare in Italia della Coppa del Mondo di sci concede la ribalta di un canale generalista, ed inoltre sul canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video del gigante in Alta Badia, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Alta Badia (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale.

DIRETTA GIGANTE ALTA BADIA: FAVORITI E AZZURRI

La diretta del gigante in Alta Badia metterà in copertina innanzitutto lo svizzero Marco Odermatt, rischiamo di ripeterci per l’ennesima volta ma d’altronde è doveroso celebrare questo straordinario protagonista di tutta la Coppa del Mondo ma in particolare in questa specialità grazie alle vittorie in entrambi i giganti fin qui disputati, cioè quello di inizio stagione a Solden e quello di settimana scorsa in Val d’Isere. Aggiungiamoci che è il campione olimpico e detentore della Coppa di specialità e possiamo facilmente capire che Odermatt è il grande favorito, magari per fare addirittura meglio dell’anno scorso, quando sulla Gran Risa vinse una gara su due. Alla domenica infatti fu Henrik Kristoffersen a vincere e naturalmente anche il norvegese merita una citazione d’obbligo, al pari dello sloveno Zan Kranjec che è stato l’unico oltre ad Odermatt capace di salire sul podio in entrambi i giganti stagionali.

Per l’Italia certamente il nome in primo piano è Luca De Aliprandini, per il quale tuttavia la diretta del gigante dell’Alta Badia deve segnare il riscatto dopo il doppio zero nelle precedenti uscite stagionali, magari ricordando il podio dell’anno scorso. In Val d’Isere tuttavia sono arrivate buone indicazioni dal giovane Filippo Della Vite e da Simon Maurberger, inoltre è andato a punti due volte su due Giovanni Borsotti, quindi sono almeno quattro gli Azzurri da seguire con grande attenzione sulla Gran Risa, ma sicuramente la grande speranza per il podio può essere solo De Aliprandini, se saprà mettersi alle spalle il pessimo inizio di stagione.

