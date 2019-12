Diretta Gigante Alta Badia/ Streaming video Rai: occhio a Alexis Pinturault! (Sci)

La Coppa del mondo di sci maschile è protagonista di nuovo in Italia in Alta Badia per la diretta dello slalom gigante, il terzo di questa stagione del circo bianco: appuntamento dunque sulla Gran Risa, dove ci attendiamo non poche emozioni sulle neve dolomitiche. Siamo infatti davvero impazienti di dare la parola alla diretta del gigante di Alta Badia: con il ritiro dalle scene di Marcel Hirscher a fine stagione scorsa, la disciplina tecnica è diventata terra di conquistata aperta a (quasi) tutti e non solo i big ma anche le nuove leve vogliono mettere alla prova, certi che per una volta il primo gradino del podio non è già occupato dal campionissimo austriaco. Le prime prove della stagione hanno poi visto un ampio ventaglio di protagonisti, ma certo oggi merita una menzione a parte Alexis Pinturalt, che però mai in carriera è riuscito a domare la Gran Risa. Vedremo se oggi sarà la giornata giusta.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL GIGANTE IN ALTA BADIA

La diretta del gigante in Alta Badia vedrà la prima manche con inizio alle ore 10.00, mentre il via alla seconda manche è in programma per le ore 13.00. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose sulle Dolomiti (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale.

DIRETTA GIGANTE ALTA BADIA: FAVORITI E AZZURRI

Come abbiamo detto prima, per la diretta del gigante di Alta Badia fissare un pronostico netto è cosa ardua, ma certo oggi sulla Gran Risa non possiamo non fissare i nostri riflettori su Alexis Pinturalt, vincitore tra l’altro della prima gara della disciplina a Solden. Il francese ha addirittura saltato le gare sulla Saslong per prepararsi al meglio alla neve delle Dolomiti: pure sa benissimo che oggi dovrà ben guardarsi alle spalle. Per la diretta del gigante in Alta Badia infatti il primo rivale del transalpino è certamente il norvegese Henrick Kristoffersen, secondo nella prova alla Bird of Prey davanti a un’inaspettato Tommy Ford (che pure oggi portrebbe far vedere ottime cose), ma pure Haugen e Faivre potrebbero dire la loro. Per quanto riguarda gli azzurri, ecco che l’uomo di punta del nostro squadrone è certamente Luca De Alprandini, che pure nelle ultime gare non ha ottenuto ottime prestazioni ed è dunque a caccia di riscatto.



