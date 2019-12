Diretta gigante Beaver Creek/ Streaming video tv, Pinturault per il bis

La Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020 oggi completa un grande weekend: ecco in diretta il gigante di Beaver Creek, che chiuderà tre giorni molto intensi per il Circo Bianco maschile nella celebre località del Colorado. Finalmente dunque rivedremo in azione i gigantisti, che a fine ottobre a Solden erano stati i primi protagonisti della stagione, però ormai ben sei settimane fa. Di conseguenza l’odierno gigante di Beaver Creek sarà il secondo della stagione di Coppa del Mondo maschile, che ormai è entrata nel vivo. Ci aspettiamo molto, perché la forma di tutti i protagonisti più attesi dovrebbe certamente essere ora molto migliore rispetto a quanto abbiamo visto sul Rettenbach, di conseguenza i risultati che scaturiranno dalla gara di Beaver Creek saranno già di grande interesse per capire come potrà evolvere la stagione in questa specialità. Andiamo allora a leggere tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta del gigante di Beaver Creek.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL GIGANTE DI BEAVER CREEK

La diretta del gigante di Beaver Creek avrà inizio con la prima manche alle ore 17.45 italiane, quando in Colorado saranno le 9.45 del mattino considerate le otto ore di fuso orario, mentre il via alla seconda manche è in programma per le ore 20.45 italiane. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose negli Stati Uniti (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA GIGANTE BEAVER CREEK: FAVORITI E AZZURRI

Presentando la diretta del gigante di Beaver Creek, in copertina dobbiamo mettere naturalmente Alexis Pinturault, il vincitore di Solden. Il francese vuole prendersi tutta la scena in gigante ora che il ritiro di Marcel Hirscher ha cambiato completamente il quadro della Coppa del Mondo di sci maschile, a maggior ragione in questa specialità. Il suo primo rivale potrebbe essere il campione del Mondo Henrik Kristoffersen, tuttavia il norvegese è chiamato a fare molto meglio rispetto a quanto visto nella per lui deludente gara in Austria a fine ottobre che aveva invece esaltato la Francia con una doppietta, grazie a Mathieu Faivre alle spalle di Pinturault. Francia dunque nazionale di riferimento e questa in gigante non è una sorpresa; fra gli avversari si candida a un ruolo importante lo sloveno Zan Kranjec, terzo a Solden e ormai da oltre due anni stabilmente ai vertici della specialità. Stefan Luitz tornerà invece sul luogo del “delitto”, con la vittoria prima tolta e poi restituita al tedesco: saprà essere di nuovo grande protagonista a Beaver Creek? Citato doverosamente il padrone di casa Ted Ligety, che a Solden aveva mostrato chiari segni di ripresa, per l’Italia l’uomo di punta in gigante è senza dubbio Luca De Aliprandini, che parte dalla buona base di un ottavo posto sul Rettenbach. Con lui a punti era andato il solo Manfred Moelgg, speriamo che il rendimento complessivo della squadra azzurra possa migliorare.



