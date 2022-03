DIRETTA/ Gigante Are video streaming Rai: la storia recente in Svezia (CdM sci)

DIRETTA GIGANTE ARE: I PRECEDENTI

Mentre si avvicina la diretta del gigante di Are, ricordiamo che l’anno scorso in Svezia c’era stato un doppio slalom con vittorie di Petra Vlhova e Katharina Liensberger, mentre nel 2020 Are era stata una delle tappe del finale di stagione che furono cancellate a causa dello scoppio della pandemia di Coronavirus. Di conseguenza, l’ultima volta di un gigante femminile sulle nevi di Are risale ai Mondiali 2019, che furono ospitati proprio nella località svedese: la vittoria era andata a Petra Vlhova davanti alla tedesca Viktoria Rebensburg (che nel frattempo si è ritirata) e Mikaela Shiffrin.

L’anno precedente c’erano state le Finali di Coppa del Mondo ad Are, con una vittoria e un secondo posto per Sofia Goggia tra super-G e discesa, ma il gigante era stato cancellato perché la domenica era stata caratterizzata dal vento fortissimo. L’ultimo gigante di Coppa ad Are risale così addirittura al dicembre 2015 e lo vinse una certa Lindsey Vonn, davanti all’austriaca Eva-Maria Brem e alla nostra Federica Brignone. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA GIGANTE ARE STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta del gigante di Are avrà inizio alle ore 15.00 per quanto riguarda la prima manche, mentre l’appuntamento con la seconda manche sarà alle ore 18.00. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali come sempre di Rai ed Eurosport, per la precisione Rai Sport + HD (numero 58 del telecomando) per quanto riguarda la Tv di Stato in chiaro per tutti.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Svezia (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY

LE DUE CARTE DELL’ITALIA…

La diretta del gigante di Are oggi, venerdì 11 marzo 2022, apre un anomalo weekend femminile per la Coppa del Mondo di sci, che infatti ci terrà compagnia sulle nevi svedesi oggi e domani, mentre non ci saranno gare domenica per agevolare il rientro sulle Alpi per le Finali di settimana prossima. Anomalo anche l’orario di questa gara che sarà sotto la luce del giorno nella prima manche e in notturna nella seconda, sarà dunque curioso vedere se questa differenza tra luce naturale ed artificiale potrà essere una variabile per il gigante di Are.

Le aspettative però sono molto alte: ci sono ancora in palio sia la Coppa del Mondo generale tra Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova sia la Coppa di gigante fra la padrona di casa Sara Hector e Tessa Worley (con Shiffrin terza incomoda), inoltre l’Italia ha due belle carte da giocare, che in gigante sono naturalmente Federica Brignone e Marta Bassino. Appena domenica c’è stata la gara di Lenzerheide in questa stessa specialità, vedremo se ad Are i verdetti saranno diversi. Tutto questo premesso, adesso scopriamo tutte le informazioni per seguire al meglio la diretta del gigante di Are.

DIRETTA GIGANTE ARE: FAVORITE E AZZURRE

Verso la diretta del gigante di Are, ci sono tante possibili protagoniste di cui bisogna parlare. In copertina Sara Hector, perché campionessa olimpica, leader della Coppa di specialità e oggi pure padrona di casa ad Are: la svedese in questa stagione ha raccolto tre vittorie, un secondo e due terzi posti che hanno portato la svedese saldamente al comando della Coppa di specialità, inoltre in Cina Hector si è presa l’oro olimpico che corona una intera carriera. La sua inseguitrice è Tessa Worley, una maestra del gigante che con il successo di Lenzerheide è arrivata a quota 16 vittorie e punta la seconda Coppetta in carriera, dopo quella già vinta nel 2017. Attenzione poi a Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova, per la caccia alla Coppa del Mondo generale che adesso vede favorita la statunitense, rinata in Svizzera in un weekend che invece è stato disastroso per la slovacca.

Quanto alle italiane, la squadra nel suo complesso fa più fatica rispetto al recente passato in gigante, ma le ambizioni sono comunque alte grazie a due punte come Marta Bassino e Federica Brignone, vincitrici delle ultime due Coppe di gigante. Nelle ultime settimane Bassino ha un po’ “litigato” con il gigante e allora speriamo che possa farci pace già oggi con una bella gara, in compenso ci godiamo una Brignone in grande spolvero, con la Coppa di super-G già sicura e la grande crescita anche in gigante. In effetti nella prima parte di stagione era stata Federica in difficoltà in questa specialità, ma l’argento olimpico e il secondo posto a Lenzerheide ci hanno detto che Brignone è tornata ai vertici anche in gigante.



