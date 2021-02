Diretta gigante Bansko/ Streaming video Rai: riecco De Aliprandini (CdM sci)

DIRETTA GIGANTE BANSKO: SI TINGE DI AZZURRO?

Oggi sabato 27 febbraio riparte la Coppa del Mondo di sci maschile e l’appuntamento è con la diretta del gigante di Bansko, in Bulgaria. Siamo dunque ormai nelle ultime battute della stagione e dopo i Mondiali il Circo Bianco riparte da Bansko per lanciare il suo gran finale con due giganti consecutivi – non è una novità, in questa stagione a causa del Coronavirus spesso abbiamo visto l’accorpamento di gare della stessa specialità nella medesima località. Oggi i riflettori sono puntati soprattutto su Alexis Pinturault, che è il principale favorito per la conquista della Coppa del Mondo generale ed è leader anche della Coppa di gigante, ma avrà pure grande voglia di riscatto dopo l’uscita nella seconda manche di Cortina, che ha dato la medaglia d’oro del gigante maschile ai Mondiali di sci Cortina 2021 al suoi connazionale Mathieu Faivre davanti all’azzurro Luca De Aliprandini, che è riuscito finalmente a fare tutto per bene nel corso della gara, prendendo così un meraviglioso argento. Andiamo allora a scoprire tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta del gigante di Bansko.

DIRETTA GIGANTE BANSKO IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta del gigante di Bansko vedrà il via alla prima manche alle ore 10.00, mentre la seconda manche è in programma alle ore 13.00. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Bansko (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA GIGANTE BANSKO: FAVORITI E AZZURRI

Abbiamo già citato il nome di Alexis Pinturault come uomo copertina della diretta del gigante di Bansko, alla pari naturalmente del fresco campione del Mondo Faivre e del nostro De Aliprandini, che dopo la grande gioia iridata cercherà sicuramente di sfatare il tabù del podio anche in Coppa del Mondo in una località che ha dedicato ad Alberto Tomba la sua pista. Pinturault però cercherà di ristabilire la sua supremazia in gigante, impreziosita nei mesi scorsi dalla vittoria sulla Gran Risa in Alta Badia e dalla doppietta in Svizzera sfruttando il calendario che quest’anno ha collocato un doppio gigante ad Adelboden. Altri due grandi protagonisti, in base al rendimento stagionale, potrebbero essere lo svizzero Marco Odermatt, già vincitore a Santa Caterina Valfurva, e il croato Filip Zubcic, ormai costante a livelli altissimi e argento mondiale in parallelo anche in quel caso dietro a Faivre, che a Cortina ha davvero vissuto giorni indimenticabili, senza dimenticare lo svizzero Loic Meillard, lo sloveno Zan Kranjec e l’austriaco Marco Schwarz, che a Cortina ha completato il podio del gigante iridato. Per l’Italia, oltre a Luca De Aliprandini, speriamo in segnali positivi anche dai vari Giovanni Borsotti, Riccardo Tonetti e magari pure dal giovane Giovanni Franzoni, 14° ai Mondiali.



