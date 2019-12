Diretta gigante Courchevel/ Streaming video Rai, azzurre tra le favorite!

La diretta del gigante di Courchevel caratterizzerà questo martedì 17 dicembre in compagnia della Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2018-2019. La località francese è una meta tradizionale per il Circo Bianco poco prima di Natale, aprendo una settimana che per le donne sarà tutta francese. Le principali protagoniste però anche a Courchevel potrebbero essere le azzurre, che ci stanno regalando un inizio di stagione a dir poco meraviglioso: nello scorso gigante abbiamo avuto la vittoria di Marta Bassino davanti a Federica Brignone a Killington, mentre appena tre giorni fa ecco il successo di Sofia Goggia davanti a Brignone nel super-G di St Moritz. Anche se le rivali naturalmente non mancheranno, ecco che ci sono motivi molto validi per vivere un martedì un po’ diverso dal solito, in compagnia del grande sci e facendo il tifo per le azzurre, che si meritano tutto il sostegno degli appassionati. Andiamo allora a leggere tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta del gigante di Courchevel.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL GIGANTE DI COURCHEVEL

La diretta del gigante di Courchevel per quanto riguarda la prima manche avrà inizio alle ore 10.30, mentre il via alla seconda manche è in programma per le ore 13.30. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Courchevel (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA GIGANTE COURCHEVEL: FAVORITE E AZZURRE

Presentando la diretta del gigante di Courchevel, come abbiamo già accennato, ci sembra davvero doveroso mettere in primo piano le azzurre. Marta Bassino, Federica Brignone e Sofia Goggia promettono di regalarci anche oggi grandi emozioni: Marta dopo la prima vittoria in carriera ottenuta a Killington cerca la continuità ai massimi livelli, per la quale Federica è certamente una garanzia. Quanto a Sofia, ecco che la bergamasca forse in gigante è ancora un gradino sotto, ma di certo la Goggia ha voglia di tornare protagonista assoluta anche in gigante, facendo compagnia a Bassino e Brignone in stile Aspen 2017. Naturalmente però ci sarà da combattere, perché le rivali sono tante e agguerrite: in pole position la solita Mikaela Shiffrin, che è già in fuga nella classifica generale ma comanda anche in gigante, tallonata dalle azzurre. Ecco poi Alice Robinson, perché la ragazza neozelandese dopo la vittoria di Solden vuole essere ancora protagonista. Ci saranno però tutti gli altri nomi di spicco del gigante femminile, dalla tedesca Viktoria Rebensburg alla francese Tessa Worley, che a Courchevel è pure padrona di casa e avrà dunque una motivazione in più, dalla ottima Michelle Gisin della prima parte di stagione fino alla campionessa del Mondo in carica, la slovacca Petra Vlhova. I nomi delle possibili protagoniste sono dunque davvero tante, ma tra loro le azzurre sono in pole position…



