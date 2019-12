Diretta super-G St Moritz/ Streaming video Rai: Delago ancora in evidenza?

La diretta del super-G di St Moritz caratterizzerà la giornata odierna per quanto riguarda la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2019-2020. Ormai archiviata la trasferta in Nord America, che tra l’altro era terminata proprio con il super-G vinto a Lake Louise dalla tedesca Viktoria Rebensburg, per il Circo bianco al femminile la lunga stagione europea comincia da St Moritz, una delle località più tradizionali per la Coppa del Mondo di sci. Come detto, abbiamo un riferimento freschissimo con il super-G, grazie alla vittoria di settimana scorsa della Rebensburg davanti a una eccellente Nicol Delago, al primo podio della carriera nella specialità: la gara di oggi ci regalerà delle sorprese o avremo altre protagoniste? Per il momento, quello che vi consigliamo di fare è sicuramente leggere tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta del super-G di St Moritz.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL SUPER-G DI LAKE LOUISE

La diretta del super-G di St Moritz avrà inizio alle ore 10.30 di stamattina. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a St Moritz (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA SUPER-G ST MORITZ: FAVORITE E AZZURRE

I nomi più attesi verso la diretta del super-G di St Moritz sono quelli di Viktoria Rebensburg e Mikaela Shiffrin. La tedesca aveva finito la scorsa stagione vincendo il super-G delle Finali di Soldeu e ha cominciato il 2019-2020 vincendo di nuovo in questa specialità, mentre la statunitense aveva vinto l’anno scorso il super-G di St Moritz, poi nei mesi successivi avrebbe vinto anche la Coppa di specialità di super-G e la medaglia d’oro ai Mondiali di Are davanti alla nostra Sofia Goggia. L’Italia però può fare affidamento su molte frecce al proprio arco: innanzitutto vogliamo scoprire se Nicol Delago potrà confermarsi ai massimi livelli; ecco poi una Federica Brignone sempre affidabile su livelli eccellenti, come ha dimostrato il settimo posto di Lake Louise, su una pista che Federica non ama molto. Deve invece riscattarsi Sofia Goggia, per la quale il weekend in Canada è stato decisamente negativo. Tra le altre protagoniste straniere, è doveroso citare anche almeno due padrone di casa, Lara Gut (sul podio l’anno scorso a St Moritz) e Corinne Suter, che è stata invece terza settimana scorsa a Lake Louise.



© RIPRODUZIONE RISERVATA