Diretta gigante femminile Kranjska Gora/ Streaming video Rai: Brignone favorita?

Il gigante femminile di Kranjska Gora, prova di Coppa del Mondo 2020 di sci alpino, scatta alle ore 10:00 di sabato 15 febbraio: a quest’ora avremo la prima manche mentre la seconda, ovviamente salvo variazioni dettate eventualmente dal maltempo, avverrà alle ore 13:00. E’ una tappa fondamentale, spostata rispetto alla sua sede originaria ma non cancellata: inizialmente calendarizzate a Maribor, le due gare (domani ci sarà lo slalom) saranno invece corse sulla Podkoren di Kranjska Gora, una pista che sulla carta dovrebbe essere più complicata. Una grande occasione per Federica Brignone, che è stata brillante anche nelle prove di Garmisch (seconda in discesa e quinta in super-G): ormai l’atleta milanese è una realtà anche nelle prove di velocità ma oggi nella diretta del gigante femminile di Kranjska Gora si trova nel suo regno, visto che comanda la classifica di specialità. Attenzione, perchè se dovesse centrare un successo sarebbe ad un passo dal prendersi una leadership di Coppa del Mondo generale che potrebbe comunque arrivare già domani. Su questo però, e purtroppo, bisogna aprire un capitolo a parte.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA GARA

La diretta tv del gigante femminile di Kranjska Gora sarà come sempre trasmessa dalla televisione di stato, precisamente sui canali 57 e 58 che sono Rai Sport e Rai Sport +; appuntamento disponibile anche tramite il sito www.raiplay.it senza costi aggiuntivi, con approfondimenti che arriveranno via studio prima e dopo le manche. L’alternativa è rappresentata da Eurosport, che è accessibile anche tramite il decoder della televisione satellitare, oppure la diretta streaming video grazie alla piattaforma Eurosport Player, alla quale bisognerà essere abbonati. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA GIGANTE FEMMINILE KRANJSKA GORA: RISULTATI E CONTESTO

La mancanza di neve a Maribor (non una novità) ha dunque ufficializzato il gigante femminile di Kranjska Gora: Federica Brignone ci arriva con 61 punti di vantaggio su Mikaela Shiffrin nella classifica di specialità e un ritardo dalla stessa campionessa del mondo che ammonta a 145 punti. Come già accennato però l’argomento è delicato: la statunitense infatti non ha partecipato alle due gare di Garmisch per l’improvvisa morte del padre Jeff, non sarà presente nemmeno in Slovenia ed è ancora da chiarire se e quando tornerà nel corso della stagione. Il che ovviamente lancia la Brignone verso un’eventuale globo di cristallo, pur con tutto il dolore che questo possa comportare; chiaramente oggi l’azzurra, che guida una pattuglia competitiva con Marta Bassino che si gioca la vittoria, si dovrà guardare soprattutto da Petra Vlhova che aveva condiviso con lei il successo al Sestrière, lo scorso 19 gennaio, nel parallelo. Il circo bianco al femminile è anche sfortunato: il lutto in casa Shiffrin ha tolto di mezzo – per ora – la dominatrice della classifica mentre non torneranno per il 2020 Sofia Goggia e Viktoria Rebensburg, l’ultima atleta vittima di un grave infortunio. Non resta adesso che vedere quello che succederà nel corso del gigante femminile di Kranjska Gora…



© RIPRODUZIONE RISERVATA