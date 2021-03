Diretta gigante femminile Lenzerheide/ Streaming video Rai: Bassino già regina

DIRETTA GIGANTE FEMMINILE LENZERHEIDE: SOLO UNA PASSERELLA?

Oggi cala il sipario sulle Finali della Coppa del Mondo di sci con la diretta del gigante femminile di Lenzerheide, ultima gara della stagione per le donne del Circo Bianco. Il maltempo ha purtroppo condizionato in maniera importante questa settimana delle Finali stagionali dello sci alpino, speriamo che oggi vada tutto per il meglio per quanto riguarda il gigante, nel quale siamo arrivati a Lenzerheide con Marta Bassino che è già stata incoronata regina della specialità avendo vinto matematicamente con anticipo la Coppa di gigante, quarta italiana a riuscirci nella storia dopo Deborah Compagnoni, Denise Karbon e Federica Brignone, che ha ceduto la cosiddetta Coppetta alla compagna di squadra, per un dominio dell’Italia sul gigante femminile che dunque si prolunga. Resta il rimpianto di avere fallito il podio ai Mondiali di Cortina, ma la stagione di Marta Bassino in gigante è memorabile e anche Brignone ha frequentato il podio e spera di salirci di nuovo pure oggi, per chiudere al meglio la stagione e darci appuntamento poi a Solden nel prossimo autunno, sempre in gigante. Meglio non correre troppo in avanti però, dunque pensiamo alla diretta del gigante femminile di Lenzerheide, ricordando tutto ciò che si deve sapere per vivere al meglio questa gara, sperando che tutto vada bene con il meteo.

DIRETTA GIGANTE FEMMINILE LENZERHEIDE IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta del gigante femminile di Lenzerheide vedrà la partenza della prima atleta in gara nella prima manche in programma alle ore 9.00, mentre la seconda manche sarà alle ore 12.00. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Lenzerheide (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA GIGANTE FEMMINILE LENZERHEIDE: FAVORITE E AZZURRE

Ne abbiamo già accennato: la diretta del gigante femminile di Lenzerheide ci consente di celebrare ancora una volta la fantastica stagione di Marta Bassino, che ha conquistato ben quattro vittorie a cominciare da quella di apertura a Solden ormai cinque mesi fa, poi a dicembre a Courchevel ed infine la doppietta capolavoro a Kranjska Gora, una pista dove di solito gareggiano i maschi e sulla quale invece Bassino ha fatto meraviglie per due giorni consecutivi. Aggiungetevi il terzo posto di Plan de Corones e il quarto di Jasna ed ecco una Coppa di gigante meritatissima, davanti a molte altre campionesse che a sprazzi sono state anche molto forti, ma non sono mai riuscite ad avere la continuità di Marta, dividendosi quanto la piemontese ha lasciato. Tra loro anche Federica Brignone, comunque ottima protagonista ma non ai livelli di eccellenza dell’anno scorso, poi naturalmente la francese Tessa Worley che come qualità di sciata è sicuramente al top con Marta Bassino, la svizzera Michelle Gisin e non possono mancare Mikaela Shiffrin, Petra Vlhova e la campionessa del Mondo in carica Lara Gut-Behrami. Tante campionesse per il gigante femminile, il che però rende ancora più speciale il fatto che Marta Bassino abbia davvero dominato la Coppa di specialità…

