Diretta gigante Kranjska Gora/ Streaming video Rai: attesa per Brignone e Bassino

DIRETTA GIGANTE KRANJSKA GORA: UNA GARA PER LA BRIGNONE?

La diretta del gigante di Kranjska Gora apre oggi, sabato 16 gennaio, un weekend della Coppa del Mondo di sci femminile tutto dedicato a questa specialità. Francamente non vediamo l’ora, perché l’ultimo gigante in programma, quello di Semmering, fu cancellato a ridosso della seconda manche per il troppo vento e di conseguenza non si gareggia da prima di Natale nella specialità che vede ai primi due posti della Coppa di disciplina Federica Brignone e Marta Bassino – non serve dunque aggiungere molto altro per capire perché la nostra attesa è davvero grande per il gigante di Kranjska Gora. La tappa slovena della Coppa femminile avrebbe dovuto essere Maribor, che però pure quest’anno paga l’altitudine davvero troppo bassa con l’assenza di neve, dunque si va a Kranjska Gora e francamente è meglio così, perché si gareggerà su una pista decisamente più affascinante. Andiamo allora a scoprire tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta del gigante di Kranjska Gora.

DIRETTA GIGANTE KRANJSKA GORA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta del gigante di Kranjska Gora vedrà il via alla prima manche alle ore 11.00, mentre la seconda manche è in programma alle ore 14.00. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Kranjska Gora (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA GIGANTE KRANJSKA GORA: FAVORITE E AZZURRE

Per presentare la diretta del gigante di Kranjska Gora, non c’è davvero niente di meglio che partire dalla classifica della Coppa di specialità di gigante, che come abbiamo già accennato vede Federica Brignone al comando davanti a Marta Bassino, a dire il vero forse la migliore fino ad oggi con le due meravigliose vittorie colte nella gara di apertura a Solden e poi nel primo dei due giganti di Courchevel. Nel secondo poi Marta è uscita e così si è concretizzato il sorpasso al vertice da parte di Federica, detentrice della Coppetta di specialità e sempre ai vertici in gigante, dunque Brignone va ora a caccia della prima vittoria stagionale. Sperando che possa fare molto bene anche Sofia Goggia, le rivali delle azzurre sono le solite, a cominciare da Mikaela Shiffrin che proprio nel secondo gigante di Courchevel era tornata alla vittoria. Citazioni d’obbligo anche per la svizzera Michelle Gisin, che quest’anno va forte ovunque, per l’ottima svedese Sara Hector che ormai è una eccellente realtà in gigante e naturalmente per Petra Vlhova, anche se la slovacca è rimasta leggermente sotto i suoi standard nei primi giganti stagionali.



