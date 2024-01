Diretta/ Gigante Jasna streaming video Rai: Hector domina, Brignone out! (CdM sci, oggi 20 gennaio 2024)

DIRETTA GIGANTE JASNA: DOMINIO DI SARA HECTOR, DISASTRO ITALIA

Una pazzesca prima manche ha regalato emozioni (non tutte piacevoli) nella diretta del gigante di Jasna. Dominio totale da parte della svedese Sara Hector, che ha fatto sembrare facile una pista ghiacciata che ha mandato in crisi quasi tutte le sue avversarie. Per Hector ecco il tempo di 1’10”18, limitano i danni solamente Mikaela Shiffrin e Alice Robinson, con la statunitense seconda ad esattamente un secondo di ritardo e la neozelandese terza a 1”05, quindi vicinissima alla campionessa Usa. Distacchi già pesanti, ma che sono nulla rispetto al “resto del mondo”, che comincia con il quarto posto della croata Zrinka Ljutic a 2”61; segnaliamo in particolare Lara Gut al settimo posto a 2”97.

Diretta/ Gigante Adelboden: Marco Odermatt ha vinto, Azzurri ok! (CdM sci, oggi 6 gennaio 2024)

Le dolenti note sono innanzitutto per Federica Brignone, fuori dopo poche porte: subisce uno scarto di uno sci ed è “rimbalzata” mettendola fuori dal tracciato. Pochi minuti dopo, fuori con una dinamica piuttosto simile anche Petra Vlhova, che però cadendo subisce anche una torsione che fa temere un possibile brutto infortunio per l’idolo di casa che ha avuto bisogno di vario minuti di cure per toglierla dalle reti, con una delusione enorme per il folto pubblico sulle tribune di Jasna. Purtroppo notizie pessime anche per Marta Bassino, totalmente senza feeling con gli sci e staccata di 8”21, ma per lei è già stato positivo arrivare al traguardo in quelle condizioni. Roberta Melesi dovrebbe qualificarsi pur con 5”20 di ritardo, la diretta del gigante di Jasna vede invece protagonista più che degna Lara Colturi, attualmente decima a 3”65. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Gigante Kranjska Gora: Valerie Grenier ha vinto, Brignone terza! (CdM sci, oggi 6 gennaio 2024)

DIRETTA GIGANTE JASNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA

Va ricordato che le gare di Coppa del Mondo di sci alpino sono appannaggio della televisione di stato, e dunque in chiaro: nello specifico, la diretta tv del gigante di Jasna andrà in onda su Rai Sport, canale che trovate al numero 57 del vostro telecomando. L’alternativa viene fornita come sempre da Eurosport, riservato agli abbonati alla televisione satellitare (numero 210 del decoder); per quanto riguarda il servizio di diretta streaming video, nel primo caso sarà garantito dal sito di Rai Play o dalla relativa app attivabile sui vostri device, nel secondo invece i clienti del satellite avranno a disposizione, senza costi aggiuntivi, l’applicazione Sky Go. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, GIGANTE JASNA

Diretta/ Gigante Lienz: Shiffrin ha vinto, Brignone seconda in rimonta! (CdM sci, oggi 28 dicembre 2023)

PRIMA MANCHE

Siamo finalmente arrivati al via della prima manche per la diretta del gigante di Jasna. Fino a questo momento la stagione di Coppa del Mondo ci ha presentato cinque giganti, con quattro vincitrici diverse: straordinaria la doppietta di Federica Brignone a Mont Tremblant, in precedenza Lara Gut-Behrami aveva vinto il gigante di Killington mentre Mikaela Shiffrin si era preso quello di Lienz. L’ultima prova, come già detto, ha registrato il successo di Valérie Grenier a Kranjska Gora; la Brignone in virtù della doppietta canadese e del terzo posto in Slovenia comanda la classifica di gigante con 460 punti, ma la Gut-Behrami la tallona da molto vicino con 15 punti in meno e poi in terza posizione troviamo la Shiffrin, leader della classifica generale con 227 punti di vantaggio su Petra Vlhova, che schiera anche due terzi posti a Mont Tremblant.

Oggi e domani tra l’altro avremo un altro capitolo del duello tra Shiffrin e Vlhova: martedì a Flachau la slovacca ha vinto la prima manche dello slalom ma poi si è dovuta inchinare alla statunitense che le ha soffiato altri 20 punti, stavolta però siamo sulla pista di casa per la Vlhova che dunque dovrà sfruttare il tanto tifo che avrà, con la Brignone che però a sua volta rimane in corsa per la Coppa del Mondo. Dunque mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare sia il tracciato della Lukova-Priehyba: finalmente la diretta dello slalom di Jasna comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

SPERANZE AZZURRE!

L’appuntamento con il gigante di Jasna scatta alle ore 9:30 di sabato 20 gennaio, naturalmente con la prima manche: la seconda sarà alle ore 13:00, la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino femminile fa tappa in Slovacchia sulla Lukova-Priehyba, ricordando che l’ultimo gigante in stagione è stato disputato a Kranjska Gora ed è stato vinto da Valérie Grenier. In testa alla classifica di specialità c’è però Federica Brignone: la milanese è reduce da un deludente undicesimo posto nel super-G di Altenmarkt, una gara che avrebbe potuto avvicinarla sensibilmente a Mikaela Shiffrin che era assente lo scorso fine settimana.

È finita invece che la Brignone ha guadagnato solo 22 punti, poi la Shiffrin ha vinto lo slalom di Flachau lo scorso martedì e ha così ampliato il suo vantaggio sulla concorrenza, che adesso è tornato sensibile. La Brignone però spera nella diretta del gigante di Jasna di allungare il passo nella classifica di specialità; assente invece Sofia Goggia, che dopo la tappa di Altenmarkt ha fatto sapere che questa gara in Slovacchia sarebbe stata logisticamente troppo pesante, con la conseguenza che la rivedremo a Cortina con una doppia discesa che potrebbe esaltarla. Ora però concentriamoci su quelli che sono i temi principali della diretta del gigante di Jasna.

DIRETTA GIGANTE JASNA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta del gigante di Jasna è dunque un’occasione di riscatto per le italiane: in primis come detto Federica Brignone, che accusa un ritardo di 242 punti dalla Shiffrin nella classifica generale, è stata sorpassata da Petra Vlhova e ha Lara Gut-Behrami con il fiato sul collo, a soli 38 punti da lei. La milanese è stata poco brillante nelle tappe di Altenmarkt ma qui arriva da leader nel gigante, anche se i punti che deve difendere dalla Gut-Behrami sono pochi e altra concorrenza potrebbe avvicinarsi; anche Marta Bassino poi ha bisogno di tornare sui suoi abituali livelli, perché per ora la sua stagione è stata deludente.

La piemontese è tredicesima in classifica, con 264 punti: troppo pochi per una del suo talento, che nella sua specialità di riferimento (appunto il gigante) è solo nona e sta dunque vivendo un’involuzione. Sarà allora interessante scoprire cosa succederà tra poco nella diretta del gigante di Jasna; la Brignone per classifica ha i favori del pronostico ma settimana scorsa ha dato la sensazione di pagare qualcosa in termini di tenuta fisica e continuità, adesso sarà chiamata al riscatto perché anche il discorso che riguarda la classifica generale è tutt’altro che chiuso, anche se qui per sopravanzare la Shiffrin servirà decisamente qualcosa in più.











© RIPRODUZIONE RISERVATA