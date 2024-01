DIRETTA SLALOM FLACHAU/ Video streaming Rai: la storia della gara in notturna (CdM sci, 16 gennaio 2024)

DIRETTA SLALOM FLACHAU: I PRECEDENTI

Curiosiamo adesso nei precedenti più recenti che ci accompagneranno verso la diretta dello slalom di Flachau, una classica in notturna della Coppa del Mondo di sci femminile. L’anno scorso aveva vinto Petra Vlhova davanti a Mikaela Shiffrin, con al terzo posto Lena Duerr e quarta Wendy Holdener, che in questo momento è invece la grande assente. Nel 2022 invece era stata la statunitense a vincere davanti alla slovacca, con Duerr costante sul terzo gradino del podio. Per trovare maggiori novità dobbiamo tornare al 2021, quando vinse Shiffrin.

Tuttavia con Mikaela salirono sul podio Katharina Liensberger per la gioia del pubblico di casa e in terza posizione Wendy Holdener. Nel 2020 invece vinse Vlhova – per il successo non si esce dai soliti due nomi – davanti alla svedese Anna Swenn Larsson, che relegò al terzo posto Mikaela Shiffrin. Completiamo allora la nostra sintetica analisi sui precedenti andando a citare l’ultima occasione in cui a Flachau vinse un nome differente dalle due regine dei pali stretti: il 10 gennaio 2017 sulle nevi austriache vinse la svedese rida Hansdotter. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA SLALOM FLACHAU IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta dello slalom di Flachau vedrà il via alla prima manche alle ore 18.00, mentre la seconda manche è in programma alle ore 20.45. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport (che è il canale numero 58 del telecomando) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video dello slalom di Flachau, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Kranjska Gora (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale.

SLALOM FLACHAU: GARA IN NOTTURNA!

Oggi martedì 16 gennaio 2024 ci sarà la diretta dello slalom di Flachau a regalarci nuove emozioni con la Coppa del Mondo di sci femminile, anche con il fascino della gara in notturna che ormai è un classico per il Circo Bianco delle ragazze fra i pali stretti in questa celebre località montana austriaca, legata in particolare al nome di Hermann Maier. Dopo il weekend della velocità ad Altenmarkt-Zauchensee tornano protagoniste le gare tecniche fra oggi e poi Jasna sabato e domenica, che possiamo considerare come gli ultimi atti della prima parte della stagione, prima di una seconda parte che sarà molto più ricca di gare veloci.

Speriamo in qualche buon piazzamento da parte delle slalomiste italiane nonostante questa specialità sia ormai da molti anni il nostro “buco nero”, ma è chiaro che l’attesa sia soprattutto per il grande duello tra Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova, che a Lienz era terminato con il dominio totale da parte della mitica campionessa statunitense, poi però incappata in un’uscita a Kranjska Gora che ha consentito alla slovacca di recuperare 100 punti in un colpo solo. Il duello per la Coppa di specialità dello slalom potrebbe quindi essere intrigante fra queste due campionesse e allora adesso andiamo a scoprire senza ulteriori indugi tutte le informazioni che potranno essere utili per seguire nel migliore dei modi la diretta dello slalom di Flachau.

DIRETTA SLALOM FLACHAU: FAVORITE E AZZURRE

Verso la diretta dello slalom di Flachau, dobbiamo allora mettere in evidenza come principali favorite appunto Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova. Al comando della classifica di specialità c’è la statunitense, che con il dominio di Lenz ha allungato, ma poi ha visto Vlhova riavvicinarsi dopo Kranjska Gora. Più in generale il duello è abbastanza equilibrato e Shiffrin aveva preso il comando fin da novembre soprattutto grazie al secondo slalom di Levi, nel quale Vlhova uscì mentre era nettamente al comando nella seconda manche e quindi ad un passo dalla doppietta di vittorie dopo il successo ottenuto già il giorno precedente, quando Shiffrin fu “solo” quarta.

A Killington prima Shiffrin davanti a Vlhova, a Courchevel invece il contrario e con distacchi pesantissimi sul “resto del mondo”, per il quale pesa l’assenza dell’infortunata Wendy Holdener, quindi la migliore potrebbe essere la tedesca Lena Duerr, che ha già ottenuto tre secondi e un terzo posto. Quanto alle Azzurre, sono tre i nomi su cui coltivare almeno qualche dignitosa ambizione: avevamo avuto qualche segnale positivo nelle prime tre gare, con Martina Peterlini e Lara Della Mea a punti per due volte a testa e soprattutto l’acuto del quinto posto di Marta Rossetti a Killington, risultato che ci mancava da tempo fra i pali stretti; a Courchevel e Kranjska Gora però siamo rimasti completamente a secco, mentre a Lienz abbiamo avuto solo il 21° posto di Della Mea, quindi speriamo che oggi arrivino segnali più positivi: anche per questo siamo curiosi di seguire la diretta dello slalom di Flachau…











