Diretta gigante Killington/ Streaming video Rai: azzurre per il riscatto

DIRETTA GIGANTE KILLINGTON: L’ULTIMA VOLTA FU DOPPIETTA AZZURRA!

Con la diretta del gigante di Killington comincia oggi, sabato 27 novembre, la trasferta in Nord America anche in campo femminile per la Coppa del Mondo di sci alpino 2021-2022. Il Circo Bianco ritrova dunque questa località del Vermont, diventata sede fissa da qualche stagione a questa parte con l’eccezione del 2020, quando la Coppa del Mondo di sci non era andata in America a causa del Covid. L’ultimo precedente del gigante di Killington è di conseguenza ancora quello del 2019, una memorabile doppietta grazie alla vittoria di Marta Bassino davanti a Federica Brignone che ci fa naturalmente ben sperare in vista di questa gara che apre il weekend di prove tecniche negli States – domani ci sarà lo slalom, con speranze azzurre decisamente inferiori.

Naturalmente il sogno sarebbe quello di vivere di nuovo un gigante colorato di azzurro a Killington, però il debutto del mese scorso a Soelden è stato molto negativo, con Bassino e Brignone entrambe fuori e di conseguenza adesso già costrette a inseguire nella classifica della Coppa di gigante rivali molto temibili, a partire dalla padrona di casa Mikaela Shiffrin, che nel Vermont sarà naturalmente la protagonista più attesa ma è pure la vincitrice sul Rettenbach. Sperando dunque in un ritorno al vertice delle azzurre, andiamo a presentare più nel dettaglio tutto quello che potremmo attenderci nella diretta del gigante di Killington.

DIRETTA GIGANTE KILLINGTON IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta del gigante di Killington vedrà la prima manche con inizio alle ore 16.00 italiane, mentre il via alla seconda manche è in programma per le ore 19.00 (rispettivamente le 10 e 13 locali nel Vermont). Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Killington (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA GIGANTE KILLINGTON: FAVORITE E AZZURRE

Presentando la diretta del gigante di Killington, abbiamo già fatto il nome di Mikaela Shiffrin, padrona di casa e vincitrice a Soelden, che vorrebbe naturalmente fare festa nell’unico weekend di gara negli USA per la Coppa del Mondo di sci. La leader nella Coppa del Mondo generale è la slovacca Petra Vlhova, grazie alla doppietta di vittorie in slalom a Levi ma anche al terzo posto di Soelden, dunque naturalmente sarà temibile anche in gigante, al pari della campionessa del Mondo in carica, cioè la svizzera Lara Gut, che in Austria è stata seconda; l’elenco delle possibili protagoniste straniere è d’altronde lungo, dalla francese Tessa Worley alla neozelandese Alice Robinson, dalla slovena Meta Hrovat all’austriaca Katharina Liensberger tanto per fare qualche nome.

Fin qui le straniere, ma questo non vuol dire snobbare le azzurre solo per un risultato negativo a Soelden. Ricordiamo infatti che la detentrice della Coppa di specialità è Marta Bassino, che nella scorsa stagione ha fatto meraviglie nella specialità e due anni fa aveva vinto a Killington. Federica Brignone sarà a sua volta accomunata dal desiderio di riscattarsi dopo l’apertura negativa, a Soelden raccogliemmo solo il sedicesimo posto di Sofia Goggia, risultato non del tutto disprezzabile in gigante per la bergamasca ma certamente a sua volta migliorabile. Il bilancio negativo fu completato dal fatto che nessun’altra azzurra andò a punti a Soelden, dunque speriamo che il gigante di Killington segni la ripartenza della stagione anche per Roberta Melesi, Roberta Midali, Elena Curtoni e Karoline Pichler.

