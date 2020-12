Diretta gigante Semmering/ Streaming video Rai: italiane ancora protagoniste?

DIRETTA GIGANTE FEMMINILE SEMMERING: GRANDI SPERANZE AZZURRE

Alle ore 10:00 di lunedì 28 dicembre scatta la prima manche del gigante femminile di Semmering, prova valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino: naturalmente va subito detto che la seconda manche sarà alle ore 13:00 e soltanto allora, con le prime 30 che scenderanno in ordine inverso, scopriremo la vincitrice e la composizione del podio. Abbiamo enormi speranze anche per la gara austriaca, sulla pista Panorama.

La classifica di specialità infatti è comandata da Marta Bassino e Federica Brignone e, in generale, possiamo facilmente dire che questa sia la disciplina nella quale le atlete italiane si sono tolte le maggiori soddisfazioni, all’interno comunque di un percorso di crescita che ci ha portato oggi a essere tra le nazionali più competitive del circo bianco. Sarà dunque con estrema trepidazione che aspetteremo la diretta del gigante femminile di Semmering, intanto possiamo fare qualche valutazione circa i temi principali che sono legati a questa gara e a quanto potremmo vedere sulla Panorama tra poco.

DIRETTA GIGANTE FEMMINILE SEMMERING STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA

Come sempre, la diretta tv del gigante femminile di Semmering sarà trasmessa da due emittenti: entrambe sono disponibili in chiaro perché si tratta della televisione di stato, precisamente sui canali Rai Sport e Rai Sport +, e di Eurosport che allo stesso modo è accessibile sul digitale terrestre.

Ci sarà poi la possibilità di seguire la gara anche in diretta streaming video, visitando il sito o l’app di Rai Play, oppure sottoscrivendo un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA GIGANTE FEMMINILE SEMMERING: RISULTATI E CONTESTO

Il gigante femminile di Semmering potrebbe essere una bella occasione per la terza vittoria nella specialità stagionale, che sarebbe anche la quarta in totale: nessuna nazione al momento ha vinto quanto noi in ambito femminile nel finale del 2020, ai due successi di Marta Bassino nel gigante si è infatti aggiunto l’atteso acuto di Sofia Goggia nella discesa in Val d’Isère. Adesso dunque arriviamo con enormi aspettative a questo doppio appuntamento sulla Panorama: lo slalom al momento rimane una specialità nella quale le italiane faticano ancora, dunque le nostre attenzioni si concentrano particolarmente sulla gara di oggi. Anche perché Bassino, Brignone e tutte le altre atlete azzurre se la dovranno vedere con una folta concorrenza: Mikaela Shiffrin, che ormai partecipa a questa Coppa del Mondo scegliendo con cura i suoi impegni, è tornata alla vittoria e forse non sarà la sciatrice dominante di un tempo, ma è chiaro che nelle discipline tecniche bisogni sempre fare i conti con lei. Poi c’è Petra Vlhova, che guida la classifica generale: la slovacca però nel gigante deve ancora fare il definitivo salto di qualità, intanto potrebbe prendersi una vittoria oggi e allungare sulla concorrenza che, essendo soprattutto italiana, rende ancora più interessante la competizione odierna.

