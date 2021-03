Diretta gigante Kranjska Gora/ Streaming video Rai: grande classica (CdM sci)

DIRETTA GIGANTE KRANJSKA GORA: ALTRO SCONTRO TRA PINTURAULT E ODERMATT

Oggi sabato 13 marzo la Coppa del Mondo di sci maschile ci proporrà la diretta del gigante di Kranjska Gora, una tappa classica e tra le più affascinanti del Circo Bianco per il grande valore tecnico della pista della località slovena, una delle piste più impegnative e che di conseguenza ospita un gigante che tutti desiderano vincere. Kranjska Gora poi sarà uno snodo fondamentale anche per la Coppa del Mondo, perché siamo alle ultime battute della stagione e sia la classifica generale sia quella di specialità sono ancora apertissime. Gli uomini sotto i riflettori sono sempre gli stessi, cioè il francese Alexis Pinturault e lo svizzero Marco Odermatt, dal momento che il francese è primo davanti allo svizzero sia nella Coppa del Mondo generale sia nella Coppa di gigante. Facile dunque capire come il gigante di Kranjska Gora potrebbe essere una tappa davvero fondamentale nel loro lungo duello, con il campione del Mondo e vincitore a Bansko nei panni magari di terzo incomdo.

Aspettiamo allora Mathieu Faivre, ma anche Filip Zubcic e magari l’azzurro Luca De Aliprandini come altri possibili protagonisti di una gara bellissima: scopriamo tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta del gigante di Kranjska Gora.

DIRETTA GIGANTE KRANJSKA GORA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta del gigante di Kranjska Gora vedrà il via alla prima manche alle ore 9.30, mentre la seconda manche è in programma alle ore 12.30. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Kranjska Gora (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA GIGANTE KRANJSKA GORA: FAVORITI E AZZURRI

Abbiamo già citato i nomi di Alexis Pinturault e Marco Odermatt come gli uomini che saranno naturalmente i più attesi nella diretta del gigante di Kranjska Gora. La vittoria di Odermatt domenica scorsa nel super-G di Saalbach ha riaperto speranze elvetiche nella Coppa generale, mentre quella di specialità di gigante è davvero apertissima dal momento che fra questi due campioni ci sono solamente 25 pounti di differenza. Il gigante sarà allora una disciplina chiave per le sorti dell’intera stagione fra Kranjska Gora e le Finali di Lenzerheide. Pinturault può mettere sul piatto la vittoria sulla Gran Risa in Alta Badia e la doppietta ad Adelboden, dunque è sicuramente ancora il gigantista di riferimento, mentre Odermatt ha vinto a Santa Caterina Valfurva, è stato costante per tutta la stagione e ora è forse più in forma del rivale. Attenzione poi naturalmente al croato Filip Zubcic, anche lui a meno di 100 punti dalla vetta della Coppa di gigante e dunque terzo incomodo nella lotta per la Coppetta, mentre Mathieu Faivre dopo il trionfo di Cortina e la vittoria a Bansko vuole continuare il suo momento magico. Quanto all’Italia, le gare di Bansko ci hanno detto che in gigante la squadra c’è (con i giovani che cominciano a farsi vedere), ma per i grandi risultati naturalmente serve che Luca De Aliprandini metta insieme la gara perfetta, come ai Mondiali di Cortina.

