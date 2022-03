Diretta gigante Kranjska Gora/ Streaming video Rai: grande ritorno (CdM sci)

DIRETTA GIGANTE KRANJSKA GORA: UN GRANDE RITORNO!

La diretta del gigante di Kranjska Gora oggi, sabato 12 marzo 2022, sancisce un grande ritorno che promette di regalare emozioni agli appassionati della Coppa del Mondo di sci maschile. Infatti il gigante sulla meravigliosa pista Podkoren 3 di Kranjska Gora è da sempre una delle gare più attese della stagione del Circo Bianco, a maggior ragione se si considera un calendario a dir poco discutibile, che ha fatto mancare giganti di Coppa del Mondo per oltre due mesi e adesso ne prevede ben tre nello spazio di una settimana, di cui ben due proprio qui a Kranjska Gora, dove domani si farà il bis.

Per tutti i gigantisti sarà un sabato speciale, perché si entra nel gran finale che sarà per loro particolarmente intenso. Facile dunque capire perché l’attesa è grande per la prestazione di tutti gli uomini più attesi, compreso il nostro Luca De Aliprandini che è stato secondo nel secondo gigante in Alta Badia, anche se il favorito d’obbligo in questa specialità è naturalmente Marco Odermatt: andiamo allora a scoprire tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta del gigante di Kranjska Gora.

DIRETTA GIGANTE KRANJSKA GORA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta del gigante di Kranjska Gora vedrà il via alla prima manche alle ore 9.30, mentre la seconda manche è in programma alle ore 12.30. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Kranjska Gora (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA GIGANTE KRANJSKA GORA: FAVORITI E AZZURRI

La diretta del gigante di Kranjska Gora mette senza dubbio in copertina l’elvetico Marco Odermatt, dominatore sia della classifica generale di Coppa del Mondo sia di quella di specialità in gigante, che potrebbe vincere matematicamente già oggi. Ci eravamo lasciati addirittura sabato 8 gennaio scorso, quando Odermatt vinse il gigante di casa ad Adelboden salendo così a 480 punti dopo le prime cinque gare. Odermatt ha infatti vinto a Soelden la gara d’apertura della stagione, poi il gigante di Val d’Isere e pure il secondo in Alta Badia, mentre il giorno precedente era stato secondo dietro il norvegese Henrik Kristoffersen, l’unico che possa dire finora di avere battuto Odermatt in gigante in questa stagione. Aggiungiamoci che nel mezzo c’è stato naturalmente il gigante delle Olimpiadi di Pechino, vinto a sua volta da Odermatt, così il totale sale a cinque vittorie e un secondo posto su sei gare.

In casa Italia naturalmente l’attesa è tutta (o quasi) per Luca De Aliprandini: il secondo posto in Alta Badia ha portato finalmente al trentino un podio di Coppa del Mondo dopo la medaglia d’argento ai Mondiali di Cortina, ma soprattutto è finalmente notevole la costanza ad alto livello per De Aliprandini, nonostante la caduta ad Adelboden quando stava viaggiando a ritmi simili a quelli di Odermatt. Adesso mancherebbe la vittoria e chissà se la doppia chance a Kranjska Gora sia finalmente quella buona. Attenzione poi a Giovanni Borsotti e Riccardo Tonetti, che fra oggi e domani si giocano le chance di qualificarsi per le Finali di Coppa del Mondo, inoltre in gara ci saranno anche Simon Maurberger, Alex Hofer, Hannes Zingerle, Filippo Della Vite e Giovanni Franzoni, questi ultimi due straordinari protagonisti ai Mondiali juniores che sono appena terminati a Panorama, in Canada.

