Diretta gigante Lienz/ Streaming video Rai: Brignone per il tris (CdM sci, oggi 28 dicembre 2023)

Oggi giovedì 28 dicembre 2023 la diretta del gigante di Lienz riporta sotto i riflettori la Coppa del Mondo di sci femminile, che come da tradizione fra Natale e Capodanno ci dà appuntamento in Austria con due gare tecniche (domani avremo lo slalom). Lienz si alterna con Semmering, quindi qui si era gareggiato per l’ultima volta nel 2021 con vittoria dell’ormai ex Tessa Worley, ma adesso stiamo vivendo una stagione nella quale in gigante finora le dominatrici sono state Lara Gut e la nostra Federica Brignone, che in particolare ha fatto un capolavoro ad inizio mese in Canada, vincendo entrambi i giganti di Mont Tremblant.

Quelle due gare furono la dimostrazione della straordinaria condizione di forma di Fede, in particolare fu memorabile il capolavoro della domenica in condizioni meteorologiche difficilissime, mentre Gut guida la classifica di specialità ma con soli 5 punti di vantaggio. Le protagoniste sono tante, fra loro naturalmente anche le altre due campionesse azzurre cioè Marta Bassino e Sofia Goggia, tornata su livelli eccellenti anche in gigante, ma la copertina va a Federica Brignone. Questo almeno sulla carta, ma adesso andiamo a scoprire tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta del gigante di Lienz.

DIRETTA GIGANTE LIENZ IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta del gigante di Lienz vedrà il via alla prima manche alle ore 10.00, mentre la seconda manche è in programma alle ore 13.15. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport (che è il canale numero 58 del telecomando) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video del gigante di Lienz, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Lienz (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale.

DIRETTA GIGANTE LIENZ: FAVORITE E AZZURRE

Verso la diretta del gigante di Lienz, dobbiamo allora mettere in evidenza come principali favorite appunto Lara Gut e Federica Brignone. Basterebbe forse dire che i primi quattro giganti della stagione sono stati vinti due a testa dalla ticinese a Soelden e Killington e naturalmente da Fede con la doppietta in Canada, poi abbiamo anche un secondo posto a testa e l’unica minima differenza nella classifica della Coppa di specialità del gigante è dovuta al fatto che il peggiore risultato è stato per Gut un quinto posto e per Brignone invece un sesto, ma Federica è uscita meglio dalle gare di velocità prima di Natale, in particolare grazie al trionfo nel super-G in Val d’Isere.

Questo però naturalmente non vuol dire che ci saranno solo due protagoniste nella diretta del gigante di Lienz, perché il livello è altissimo con una concorrenza formidabile, a partire naturalmente da Mikaela Shiffrin ma anche Petra Vlhova, costanti nei piazzamenti subito alle spalle di Gut e Brignone che però adesso vorranno battere. Citazioni d’obbligo anche per Sara Hector e per la mina vagante Alice Robinson, che è tornata sul podio con il secondo posto a Killington, ma noi naturalmente speriamo che l’eventuale zampata possa arrivare dalla classe cristallina della nostra Marta Bassino, ancora alla ricerca del primo podio stagionale.

