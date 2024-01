DIRETTA GIGANTE SCHLADMING/ Video streaming Rai: poca tradizione sulla Planai (oggi 23 gennaio 2024)

DIRETTA GIGANTE SCHLADMING: LA STORIA

Presentando la diretta del gigante di Schladming, abbiamo già accennato al fatto che sulla pista Planai non c’è grande tradizione su questa pista, eppure possiamo ricordare i due giganti disputati per i Mondiali del 1982 e del 2013, ospitati in questa località austriaca. Quarantadue anni fa vinse l’americano Steve Mahre davanti al mito svedese Ingemar Stenmark e allo jugoslavo Boris Strel, mentre undici anni fa si impose di nuovo uno statunitense, cioè naturalmente Ted Ligety, davanti all’idolo di casa austriaco Marcel Hirscher e al nostro Manfred Moelgg. In Coppa del Mondo invece si è sempre trattato di apparizioni saltuarie, magari in vista proprio dei Mondiali.

Fu così ad esempio per le Finali 2012, oppure come l’anno scorso per un recupero, che vide il successo dello svizzero Loic Meillard davanti al connazionale Gino Caviezel (dominio totale nonostante l’assenza di Marco Odermatt), con terzo posto per l’austriaco Marco Schwarz. La decisione di introdurre quest’anno il gigante di Schladming come gara “titolare” nel circuito di Coppa del Mondo garantirà alla Planai in futuro stabilmente una doppietta di eventi? Intanto godiamoci quello che accadrà stasera… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA GIGANTE SCHLADMING IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta del gigante di Schladming vedrà il via alla prima manche alle ore 17.45, mentre la seconda manche è in programma alle ore 20.45. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando in chiaro) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video del gigante di Schladming, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Schladming (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale.

GIGANTE SCHLADMING: ALTRA NOTTURNA!

La diretta del gigante di Schladming ci regalerà oggi, martedì 23 gennaio 2024, il fascino di una gara in notturna, che è una rarità per quanto riguarda il gigante. A Schladming, sulla leggendaria pista Planai, è un classico lo slalom in notturna: l’anno scorso per necessità fu aggiunto come recupero anche un gigante che è stato confermato anche in questa stagione della Coppa del Mondo di sci, con la caratteristica appunto che si corre in notturna anche tra i pali larghi e con lo slittamento dello slalom al mercoledì, perché poi nel weekend avremo la velocità a Garmisch, che coinvolge naturalmente diversi atleti che si cimentano pure in gigante.

Spiegata la particolarità dell’evento, la diretta del gigante di Schladming ci offrirà una sfida inedita per il dominatore della specialità, cioè ovviamente Marco Odermatt, che l’anno scorso era assente per le conseguenze di un lieve infortunio patito nel weekend precedente a Kitzbuhel, di conseguenza lo svizzero farà oggi il proprio debutto sulla Planai e di conseguenza potrebbe avere un piccolo svantaggio rispetto ai suoi avversari che già conoscono la pista. Chissà se questo basterà per dare un verdetto diverso alla gara, pensando che finora in stagione in gigante ha sempre vinto Odermatt: ecco dunque servita la massima curiosità prima di scoprire le informazioni utili per seguire la diretta del gigante di Schladming.

DIRETTA GIGANTE SCHLADMING: FAVORITI E AZZURRI

Verso la diretta del gigante di Schladming, abbiamo naturalmente già accennato al fatto che Marco Odermatt finora ha vinto tutte le gare disputate nella specialità, dal debutto in Val d’Isere a una lussuosa doppietta sulla Gran Risa in Alta Badia fino al trionfo nell’amata gara di casa ad Adelboden. Oggi il fenomeno svizzero sarà atteso dalla sfida di una pista inedita, proverà ad approfittarne soprattutto Filip Zubcic, perché il croato finora è stato l’avversario più costante, con un secondo posto nel memorabile duello della domenica in Alta Badia più un terzo e due quarti posti, magari anche per tenere viva una Coppa di specialità che non è ancora nemmeno a metà del suo cammino.

Pesa naturalmente molto pure in gigante l’assenza di Marco Schwarz, possiamo allora citare lo sloveno Zan Kranjec, cioè l’unico altro atleta capace di salire in stagione due volte sul podio con un doppio terzo posto in Alta Badia, mentre l’anno scorso a Schladming vinse Loic Meillard, che però quest’anno ha un sesto posto come miglior risultato finora. In casa Italia finora in gigante abbiamo apprezzato la costanza di Giovanni Borsotti e Alex Vinatzer, con una crescita molto interessante da parte dell’altoatesino, mentre speriamo che Luca De Aliprandini confermi i segnali di ripresa mostrati ad Adelboden e soprattutto dobbiamo ritrovare Filippo Della Vite, che potenzialmente è il nostro migliore talento. Quali risposte ci darà la diretta del gigante di Schladming?











