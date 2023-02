Diretta gigante Palisades Tahoe/ Streaming video Rai: Odermatt contro tutti (CdM sci)

DIRETTA GIGANTE PALISADES TAHOE: CHE SHOW!

Il gigante maschile di Palisades Tahoe ci farà compagnia tra qualche ora: l’appuntamento con la gara valida per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci alpino prende infatti il via alle ore 19:00 con la prima manche, mentre la seconda scatterà alle ore 22:15. Gli orari sono naturalmente italiani: siamo infatti in California, nella Squaw Valley, ed è qui che si torna a gareggiare in Coppa del Mondo dopo aver assistito ai Mondiali. A proposito: il gigante in Francia lo ha vinto Marco Odermatt davanti a Loic Meillard e Marco Schwarz, e saranno ancora questi tre sciatori a contendersi la vittoria oggi.

Questo con il possibile inserimento dei due norvegesi Henrik Kristoffersen e Lucas Braathen: il primo ha deluso ai Mondiali e va in cerca di riscatto, il secondo invece ha vinto la medaglia d’oro nello slalom e può ridurre il margine da Odermatt nella coppetta di specialità. Vedremo quindi quello che succederà nel corso della diretta del gigante di Palisades Tahoe, tra poco saremo in pista con la prima manche e non vediamo l’ora di scoprire chi sarà a ottenere la vittoria, e naturalmente anche come cambierà la classifica di Coppa del Mondo di sci alpino…

DIRETTA GIGANTE PALISADES TAHOE VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA

La diretta tv del gigante di Palisades Tahoe sarà trasmessa su Eurosport: sarà un appuntamento riservato agli abbonati alla televisione satellitare, che potranno assistervi selezionando il canale 210 del loro telecomando sia per la prima che per la seconda manche. Per questa tappa invece non è prevista la copertura televisiva della televisione di stato, che comunque si occuperà dell’evento: bisognerà però recarsi su Rai Play e la visione della gara sarà in diretta streaming video, dunque vi dovrete dotare di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL GIGANTE DI PALISADES TAHOE SU RAIPLAY

DIRETTA GIGANTE PALISADES TAHOE: SITUAZIONE E CONTESTO

In vista del gigante di Palisades Tahoe dobbiamo ricordare allora che Odermatt è il campione del mondo in carica nella specialità ma Meillard, che si è preso l’argento ai Mondiali, è lo sciatore che ha vinto l’ultima prova di Coppa del Mondo, a Schladming alla fine di gennaio. I protagonisti del gigante di Palisades Tahoe saranno sempre gli stessi; Odermatt chiaramente spera anche di prendere più margine nella classifica generale, avvicinando così un altro globo di cristallo.

Per quanto riguarda invece il gigante, è tutto ancora aperto anche perché nella prima metà di marzo ci sarà un doppio appuntamento a Kranjska Gora, e subito dopo si andrà a Soldeu per le finali di Coppa del Mondo. Questo ci dice che i punti in palio nella classifica di specialità sono ancora 400: può davvero succedere di tutto, a cominciare dalla diretta del gigante di Palisades Tahoe…

