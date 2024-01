Diretta gigante Plan de Corones/ Streaming video Rai: comanda Gut-Behrami, Brignone quinta (30 gennaio 2024)

DIRETTA GIGANTE PLAN DE CORONES: GUT-BEHRAMI IN TESTA

C’è Lara Gut-Behrami al comando del gigante di Plan de Corones: la svizzera, già vincitrice del super-G di Cortina domenica, ha tutte le intenzioni di approfittare dell’assenza forzata di Mikaela Shiffrin e con una prima manche da 1’00’’48 si è messa davanti a tutte, infliggendo anche distacchi ampi alle sue rivali. La seconda in classifica è Alice Robinson, già staccata di 59 centesimi; ne paga invece 68 Sara Hector, che comunque si sta confermando in forte crescita. Abbiamo Ragnhild Mowinckel in quarta posizione, poi ecco le italiane: prima manche in chiaroscuro per i nostri colori nella prima manche del gigante di Plan de Corones.

La migliore è Federica Brignone, quinta con 84 centesimi da recuperare a Lara Gut-Behrami; staccata di ben 48 centesimi da lei, al sesto posto c’è Marta Bassino. Sofia Goggia invece è ottava, a 1’’42 dalla leader; davanti, la bergamasca si trova anche Maryna Gasienica-Daniel. Per quanto riguarda le altre, nono posto per Paula Moltzan e decimo per Mina Fuerst Holtmann, Lara Colturi è a 2’’04 dalla Gut-Behrami ma ora vedremo come procederà la diretta del gigante di Plan de Corones, anche perché le condizioni della pista potrebbero cambiare (lo abbiamo visto nella discesa di sabato) e soprattutto ci sarà una seconda manche che potrebbe stravolgere quella che è l’attuale classifica. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA GIGANTE PLAN DE CORONES STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta del gigante di Plan de Corones vedrà la prima manche con inizio alle ore 10.30, mentre il via alla seconda manche è in programma per le ore 13.30.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video del gigante di Plan de Corones, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda la piattaforma di Eurosport. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Plan de Corones (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale.

GIGANTE PLAN DE CORONES: 1^ MANCHE AL VIA!

Pochissimi minuti al via della diretta del gigante di Plan de Corones, naturalmente per quanto riguarda la prima manche. Sono sette le precedenti gare di Coppa del Mondo già disputate sulla pista Erta di San Vigilio di Marebbe, tre volte ha vinto la grande assente Mikaela Shiffrin e una vittoria a testa anche per le ormai ex Viktoria Rebensburg e Tessa Worley, per cui fra le protagoniste della gara odierna hanno già vinto a Plan de Corones solamente Federica Brignone e Sara Hector; per l’Azzurra ci sono anche due terzi posti, l’ultimo gradino del podio è stato spesso per l’Italia, dal momento che Marta Bassino in ben tre occasioni ha chiuso questa gara proprio al terzo posto.

Quanto alla classifica di specialità della Coppa di gigante, ricordiamo che Lara Gut (due volte seconda sulla Erta) è al comando con 485 punti davanti ai 460 di Federica Brignone, mentre Mikaela Shiffrin resterà ferma al terzo posto con 429 punti e allora ricordiamo che in agguato al quarto posto con 372 punti c’è la già citata Sara Hector. Adesso però basta ricordi del passato e numeri, perché cediamo la parola alla pista e alle protagoniste della diretta del gigante di Plan de Corones! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GIGANTE PLAN DE CORONES: SPERANZE ITALIANE!

La diretta del gigante di Plan de Corones ci regalerà oggi, martedì 30 gennaio 2024, un nuovo appuntamento sulle nevi italiane con la Coppa del Mondo di sci femminile, che dopo le gare veloci di Cortina d’Ampezzo nel weekend appena terminato, con tante emozioni, si sposta di pochi chilometri per proporci l’ormai tradizionale gigante infrasettimanale sulla pista Erta di Plan de Corones, nel Comune di San Vigilio di Marebbe, che è entrata nel calendario del Circo Bianco solo da poche stagioni ma è tutto sommato già una “classica”, nel senso che l’elevato livello tecnico del tracciato rende il gigante di Plan de Corones una gara molto ambita da tutte le migliori sciatrici del mondo nella specialità.

Federica Brignone è il nome in assoluto più atteso, considerato il suo straordinario rendimento stagionale in gigante, tanto che si annuncia un duello davvero intenso con Lara Gut per la conquista della Coppa di gigante. Le assenze obbligate di Petra Vlhova e Mikaela Shiffrin rendono la figlia d’arte azzurra e la ticinese ancora di più le donne di riferimento, ma in verità in questa stagione Brignone e Gut si meritano a prescindere questa definizione. Sperando naturalmente che la pista Erta rilanci ai massimi livelli pure Marta Bassino, che in carriera è già salita per ben tre volte sul podio nella gara altoatesina, adesso passiamo senza indugio a presentare tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta del gigante di Plan de Corones.

DIRETTA GIGANTE PLAN DE CORONES: FAVORITE E AZZURRE

Per presentare la diretta del gigante di Plan de Corones, parliamo innanzitutto delle due veterane che abbiamo già identificato come favorite. Federica Brignone deve riscattare l’uscita di pista nell’anomala gara di Jasna, ma per il resto il suo ruolino stagionale in gigante parla di due vittorie, altrettanti secondi posti, un terzo e un sesto, quindi la lotta per la Coppa di specialità è davvero serrata con Lara Gut, che a sua volta vanta due vittorie stagionali e altrettanti secondi posti, ai quali aggiunge un quinto e due sesti posti. La pista Erta ha visto una vittoria per Brignone nel 2017 più due terzi posti, mentre Gut a Plan de Corones è stata due volte seconda; di certo per entrambe ci sarà la grande occasione per distanziare Mikaela Shiffrin, che con la vittoria a Lienz e il secondo posto a Jasna si era pericolosamente avvicinata alle due grandi rivali.

Abbiamo accennato alla speranza di rivedere Marta Bassino tra le grandi protagoniste della diretta del gigante di Plan de Corones: la piemontese ne avrebbe bisogno in una stagione che finora in proporzione le ha dato più soddisfazioni nella velocità piuttosto che nel “suo” gigante, mentre speriamo che Sofia Goggia confermi i miglioramenti mostrati di recente nella specialità. Tra le straniere di spicco, oltre naturalmente a Gut, le gare più recenti in gigante hanno rilanciato le ambizioni dell’olimpionica svedese Sara Hector, senza dimenticare infine Alice Robinson, che quest’anno è tornata su livelli di primissimo piano, mentre purtroppo Valerie Grenier è stata a sua volta vittima di un infortunio a Cortina ed è quindi un’altra assente di spicco.











