Diretta gigante Schladming/ Streaming video Rai: stuzzicante novità, CdM sci

La diretta del gigante di Schladming ci regalerà oggi, mercoledì 25 gennaio 2022, un appuntamento decisamente intrigante con la Coppa del Mondo di sci. Sulla pista Planai ha grande tradizione lo slalom, decisamente meno il gigante che in effetti è stato inserito in calendario per sostituire quello che non vedremo domenica a Garmisch, dunque c’è la curiosità di vedere quello che potrà succedere su un tracciato dove in gigante non si corre da dieci anni esatti, per di più con la novità della gara in notturna, che sarà un aspetto decisamente da non sottovalutare in gigante, dal momento che solitamente si gareggia sotto le luci artificiali solamente in slalom.

Per tutti questi motivi, ci sembra stimolante l’appuntamento con il gigante di Schladming, anche se c’è un’altra variabile della quale avremmo invece fatto volentieri a meno, cioè quella relativa alle condizioni di Marco Odermatt dopo l’infortunio nella prima delle due discese di Kitzbuhel. Parliamo del dominatore della specialità, ma anche del leader della classifica generale: sono pure vicini i Mondiali, sono numerosi i fattori da considerare. Di certo comunque sarà una gara da ricordare, andiamo allora a scoprire tutte le informazioni utili per seguire in diretta il gigante di Schladming.

DIRETTA GIGANTE SCHLADMING STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta del gigante di Schladming avrà inizio con la prima manche alle ore 17.45, mentre la seconda manche sarà alle ore 20.45. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (il numero 58 del telecomando in chiaro) per quanto riguarda la Rai, ed inoltre il canale tematico Eurosport, riservato tuttavia agli abbonati.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video del gigante di Schladming, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda la piattaforma di Eurosport. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Schladming (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale.

DIRETTA GIGANTE SCHLADMING: FAVORITI E AZZURRI

La diretta del gigante di Schladming ci ricorda quindi che Marco Odermatt, campione olimpico e detentore della Coppa di specialità, ha vinto quattro delle cinque precedenti gare, tra cui quella nella sua Adelboden, dunque i suoi problemi fisici sono un aspetto di fondamentale importanza verso questo gigante. Potrebbero approfittarne i norvegesi, cioè un Henrik Kristoffersen già quattro volte sul podio e secondo negli ultimi tre giganti consecutivi, ma ancora a caccia della prima vittoria stagionale nella specialità, oppure Lucas Braathen che invece vinse il primo dei due giganti in Alta Badia e può quindi affermare con orgoglio di essere l’unico vincitore stagionale in gigante oltre a Odermatt, anche se in seguito ha raccolto due “zero” consecutivi. Infine, completiamo l’analisi dei favoriti con lo sloveno Zan Kranjec, già tre volte secondo, fermo restando che una gara su una pista poco conosciuta e in notturna potrebbe agevolare le sorprese.

Per l’Italia certamente il nome in primo piano in gigante sarebbe quello dell’argento mondiale in carica Luca De Aliprandini, che però ha visto il traguardo solamente in due dei primi cinque giganti stagionali, per cui il primo obiettivo per il trentino deve essere quello di ritrovare fiducia in vista dei Mondiali e del finale di stagione, che prevederà ancora numerose gare in gigante. In copertina allora mettiamo il giovane Filippo Della Vite, ottimo quindicesimo nella classifica di specialità e undicesimo ad Adelboden, un classe 2001 la cui crescita ci fa certamente ben sperare: saprà essere protagonista anche della diretta del gigante di Schladming?

