DIRETTA GIGANTE SEMMERING: PUNTIAMO SU FEDERICA BRIGNONE

Con la diretta gigante Semmering oggi, sabato 28 dicembre 2024, la Coppa del Mondo di sci femminile torna in Austria, come al solito nei giorni fra Natale e Capodanno. C’è grande attesa per il ritorno del gigante, perché a causa dell’annullamento delle due gare in programma tre settimane fa in Canada siamo ancora fermi ai due eventi di inizio stagione, cioè la vittoria di Federica Brignone a Solden addirittura a ottobre e poi il gigante disputato invece nel mese di novembre a Killington, che diede la vittoria all’olimpionica svedese Sara Hector.

Furono due giganti con risultati e protagoniste completamente diverse fra loro, quindi adesso che la stagione è entrata nel frattempo definitivamente nel vivo ci aspettiamo maggiore chiarezza, anche perché già sabato prossimo ci sarà un altro gigante a Kranjska Gora e quindi sotto le feste sono in palio punti molto pesanti per quanto riguarda una apertissima Coppa di specialità. Anche in casa Italia ci sono luci e ombre, speriamo naturalmente che possano prevalere le prime oggi in compagnia della diretta gigante Semmering…

GIGANTE SEMMERING IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: ORARI E COME SEGUIRE

Gli orari della diretta gigante Semmering sono i seguenti: alle ore 10.00 appuntamento con la prima manche, mentre alle ore 13.00 potremo seguire la decisiva seconda manche. Anche gli appuntamenti televisivi sono ormai una garanzia, sulle emittenti storicamente di riferimento per lo sci alpino: ecco allora che la diretta gigante Semmering in tv sarà garantita per tutti su Rai Sport e per gli abbonati su Eurosport, con i rispettivi servizi (da Rai Play a Discovery +) per quanto riguarda invece la diretta gigante Semmering in streaming video. Infine, potrà essere utile anche il live timing sul sito della FIS.

DIRETTA GIGANTE SEMMERING: UNA SITUAZIONE MOLTO INCERTA

Verso la diretta gigante Semmering dobbiamo approfondire il discorso sugli alti e bassi nella prima parte della stagione. Per Federica Brignone evidentemente pesa il fatto che a Killington è uscita, ma dobbiamo aggiungere che nessuna delle tre sciatrici salite sul podio a Solden ha visto il traguardo nel Vermont, dove in compenso sono salite sul podio tre che in Austria erano rimaste ben lontane dalle posizioni che contano. Aggiungiamoci le difficoltà che hanno colpito altre big, dall’infortunio di Mikaela Shiffrin alle difficoltà di Lara Gut a inizio stagione ed ecco che abbiamo ancora bisogno di chiarirci le idee.

Stuzzicante è il discorso legato anche al resto della nazionale italiana verso la diretta gigante Semmering. Sicuramente abbiamo bisogno di ritrovare Marta Bassino in quella che sarebbe la sua specialità preferita, ma le ha riservato solo delusioni in questo inizio di stagione, in compenso abbiamo avuto buoni segnali da Asja Zenere e inoltre a Killington la soddisfazione di vedere andare a punti contemporaneamente anche Giorgia Collomb, Ilaria Ghisalberti e Lara Della Mea, aspetto molto significativo perché c’è bisogno anche di nomi nuovi oltre alle straordinarie campionesse che ci fanno divertire ormai da diversi anni.