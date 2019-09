DIRETTA/ Giordania Francia (risultato finale 64-103): grande vittoria dei Blues

DIRETTA GIORDANIA FRANCIA (finale 64-103)

Diretta Giordania Francia: vittoria prepotente dei galletti in questo secondo turno del girone G per i mondiali di basket 2019. La formazione francese come predetto prima, non mette il piede in fallo e fa suoi ottimi punti in vista del tabellone finale battendo la Giordania per 103-64. Onore va però anche ai caduti: la formazione di Stiebing, fino almeno all’intervallo lungo ha provato a tener testa dalla Francia, fino poi a crollare negli ultimi due quarti come testimoniano i parziali a referto di 28-17, 25-14 per gli avversari. E’ quindi grande vittoria per la Francia che ora vola in testa nel gruppo G con 4 punti, a parimerito con la Repubblica Dominicana, che ha battuto la Germania. (agg Michela Colombo)

INTERVALLO

Diretta Giordania Francia: partenza bruciante per i Blues nel secondo impegno della fase a gironi dei mondiali di basket 2019 in Cina. La compagine dei galletti all’intervallo lungo infatti sta conducendo nel tabellone del risultato per 50 a 33 ma va detto che forse tale gap poteva anche essere più evidente. La squadra del ct Stiebing, nonostante la evidente disparità, sta giocando con coraggio sul parquet dello Shanzhen Bay Sport Center, rimanendo in partita e il più possibile incollata agli avversari. Lo abbiamo visto fin dal primo parziale , conclusosi per 25-18 e un poco meno anche nel secondo quarto, che da referto è fissato sul 25-15 per i francesi. Nonostante tutto il favore del pronostico è ancora per i galletti, che non dovrebbero farsi sfuggire la vittoria.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Dobbiamo segnalare che in Italia non sarà garantita la diretta tv di Giordania Francia, dal momento che questa non sarà una delle partite coperte da Sky nell’offerta della televisione satellitare per i Mondiali di basket 2019 in corso in Cina. Di conseguenza non ci sarà nemmeno una diretta streaming video ufficiale, come punto di riferimento principale segnaliamo il sito http://www.fiba.basketball/it/basketballworldcup/2019 e gli altri riferimenti ufficiali della FIBA sui social network.

PALLA A DUE!

Giordania Francia sta per cominciare: fra pochi minuti prenderà il via questa partita dei Mondiali di basket 2019 che mette di fronte due Nazionali dalla tradizione ben diversa. La Giordania è solamente alla seconda apparizione nella fase finale di un Mondiale dopo il ventunesimo posto del 2010, mentre non è mai riuscita a qualificarsi per le Olimpiadi e anche a livello asiatico non vanta successi clamorosi, con l’argento del 2011 e il bronzo del 2009 come migliori risultati ai Campionati continentali. Numeri ben diversi per la Francia, a partire dalle nove presenze alle Olimpiadi con i due argenti di Londra 1948 e Sydney 2000. Ai Mondiali invece questa è l’ottava partecipazione, il punto più alto è arrivato con la medaglia di bronzo nella scorsa edizione del 2014, un anno dopo avere vinto per la prima volta gli Europei, dove la Francia vanta anche due argenti e ben sei bronzi. Detto di due storie molto diverse fra loro, adesso è giunto il momento di pensare all’attualità: siamo ormai alla palla a due, inizia Giordania Francia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LO SFORTUNATO ESORDIO GIORDANO

Manca ormai poco alla diretta di Giordania Francia, per la Nazionale asiatica la sensazione è che la grande occasione ai Mondiali di basket 2019 sia già sfumata. La Giordania infatti due giorni fa ha perso al debutto per 80-76 contro la Repubblica Dominicana quella che realisticamente dovrebbe essere l’unica partita alla portata dei giordani, chiamati adesso a due partite difficilissime contro la Francia e poi la Germania. La Giordania ha patito una prima parte di match non brillante, avendo perso entrambi i primi due parziali (22-17 e 25-19), andando dunque al riposo sul 47-36 per la Repubblica Dominicana. Nel secondo tempo la squadra allenata dal c.t. Joseph Anthony Stiebing ha fatto meglio, ma è riuscita solo a ricucire fino al -4 finale. Meritano comunque di essere raccontati i 34 punti di Ahmad Al Dwairi, prestazione davvero eccellente come d’altronde quella di Dar Tucker, autore a sua volta di altri 24 punti per la Giordania. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

IL DEBUTTO BLUES

Come abbiamo già accennato, la diretta di Giordania Francia vedrà i transalpini scendere in campo per la seconda volta nel corso dei Mondiali di basket 2019. L’esordio era avvenuto domenica, sempre a Shenzhen, con la vittoria per 78-74 contro la Germania in un incontro sempre di grande fascino fra due big del basket europeo. La Francia era partita fortissimo: addirittura 16-4 al termine del primo quarto, diventato 36-20 all’intervallo lungo, con difesa francese dunque praticamente perfetta nei primi 20 minuti. Da quel momento in poi però la Germania era riuscita a cambiare ritmo e la Francia si è salvata solamente a fatica dalla rimonta tedesca, che si è fermata al -4 finale. Due nomi su tutti domenica per la Francia a livello individuale: 26 punti a referto per Evan Fournier, 21 punti invece per Amath M’Baye, fanno 47 punti in due che sono stati ben oltre la metà dei punti complessivi dei galletti al loro debutto in questa rassegna iridata. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ORARIO E PRESENTAZIONE DEL MATCH

Giordania Francia, in diretta dallo Shenzhen Bay Sports Centre di Shenzhen, è la seconda partita per queste due Nazionali nel girone G dei Mondiali di basket 2019 in corso di svolgimento in Cina. L’appuntamento sarà alle ore 14.30 italiane (20.30 locali) di oggi pomeriggio, martedì 3 settembre 2019. Giordania Francia metterà di fronte due Nazionali completamente diverse sotto ogni punto di vista: il pronostico sulla carta vede logicamente i Bleus come grandi favoriti, considerando anche il fatto che la Francia due giorni fa ha già vinto per 78-74 un match sulla carta ben più complicato, quello contro la Germania. La Giordania invece ha sprecato la grande occasione per mettersi in mostra perdendo 80-76 contro la Repubblica Dominicana, adesso appare molto difficile pensare che la Nazionale giordana possa togliersi soddisfazioni oggi contro la Francia e giovedì contro la Germania.

DIRETTA GIORDANIA FRANCIA: IL CONTESTO

Verso la diretta di Giordania Francia, dobbiamo sottolineare che partite come queste sono anche il fascino della prima fase dei Mondiali di basket, perché mettono a confronto realtà diversissime e che in altri contesti non avrebbero mai occasione di incrociarsi. La Giordania logicamente non ha molto da chiedere se non di fare la miglior figura possibile, magari mettendo ancora in mostra il talento di Ahmad Hekmat Al-Dwairi, autore di ben 34 punti nella partita persa domenica contro la Repubblica Dominicana. La curiosità però è soprattutto per la Francia, che resta una delle squadre più quotate nel panorama internazionale, anche se meno forte di qualche anno fa. I migliori giocatori come Nando De Colo e Nicolas Batum hanno ormai passato i 30 anni e non c’è più Tony Parker, il ricambio generazionale sta avvenendo con fatica e di conseguenza ci sono alcune incognite legate alla Francia. Detto questo, i Bleus oggi sono logicamente favoriti e con un nuovo successo ipotecherebbero già il passaggio alla seconda fase.



