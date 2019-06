Diretta Giro del Delfinato 2019/ Streaming video e tv: percorso e vincitore 5^ tappa

Il Giro del Delfinato 2019 è in diretta anche oggi, giovedì 13 giugno. In programma c’è la quinta tappa Boën sur Lignon-Voiron di 201 km. Dopo la cronometro di ieri, primo momento fondamentale della classica corsa a tappe francese che è una sorta di ‘prova generale’ verso il Tour de France, il Giro del Delfinato ci propone oggi una frazione semplice e di conseguenza adatta agli sprinter, che avranno dunque oggi la loro seconda e ultima occasione dopo la volata di martedì vinta dall’irlandese Sam Bennett. Spazio dunque di nuovo alle ruote veloci: da domani in poi le ultime tre tappe del Giro del Delfinato 2019 saranno ben più impegnative e ci saranno tante salite, dunque oggi ragionevolmente ci attende una quinta tappa interlocutoria, che vivrà certamente su una fuga da lontano che le squadre dei velocisti terranno sotto controllo per poi giocarsi allo sprint il successo di giornata.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL GIRO DEL DELFINATO (5^ TAPPA)

La diretta tv del Giro del Delfinato 2019 sarà garantita oggi per la quinta tappa Boën sur Lignon-Voiron dalle ore 15.05 in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 57), di conseguenza la diretta streaming video del Giro del Delfinato sarà garantita a tutti tramite Rai Play. Doppia possibilità invece per gli abbonati alla televisione satellitare, che potranno scegliere di seguire il Giro del Delfinato anche su Eurosport e di conseguenza pure in streaming tramite Eurosport Player oppure Sky Go a partire dalle ore 15.00. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2019: PERCORSO 5^ TAPPA BOËN SUR LIGNON-VOIRON

Per presentare la diretta Giro del Delfinato andiamo adesso a descrivere il percorso della quinta tappa Boën sur Lignon-Voiron. La partenza avrà luogo alle ore 11.30 da Boën sur Lignon, nel dipartimento della Loire: si parte piuttosto presto perché si tratterà di una frazione che tocca i 200 km e sarà proprio il chilometraggio la nota più significativa di una giornata per il resto davvero molto semplice e che dovrebbe vedere una volata come suo epilogo naturale. Ci saranno comunque quattro Gran Premi della Montagna, ma tutti di quarta categoria, dunque salitelle dall’effetto davvero trascurabile. Per dovere di cronaca le segnaliamo comunque tutte: si tratterà della Côte de Saint Galmier al km 34, seguita dalla Côte de Saint Symphorien sur Coise (km 48), dalla Côte de Givors (km 87) e dalla Côte de Vienne al km 111,5, dunque tutte queste salite saranno pure lontanissime dal traguardo e di certo non avranno effetti sulla tappa. Ci resta da segnalare ancora al km 148,5 lo sprint intermedio di Pajay, poi ecco una sorta di lunga volata verso l’arrivo di Voiron, nel dipartimento dell’Isere. Qualche leggero saliscendi non mancherà nel finale, ma immaginare un epilogo diverso da una volata sembra praticamente impossibile.



© RIPRODUZIONE RISERVATA