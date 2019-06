Diretta Giro del Delfinato 2019/ Streaming video e tv: percorso e vincitore 4^ tappa

Il Giro del Delfinato 2019 torna in diretta anche oggi mercoledi 12 giugno 2019 con la tanto attesa e temuta 4^ tappa, che promette di dare la svolta decisiva a questa corsa a tappe. Lo avevamo già detto nei giorni scorsi: con la cronometro individuale di Roanne infatti si attende il colpo di scena di questa gara che di solito viene utilizzata come antipasto del Tour de France 2019. Ecco quindi che in vista della Grande Boucle, gli specialisti delle frazioni contro il tempo avranno a disposizione un‘occasione più che unica per testare il proprio livello di forma: non scordiamo poi che il tracciato previsto intorno a Roanne si annuncia ben particolare, con insidie da non sottovalutare., neppure dai big che si sono messi in luce ieri.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL GIRO DEL DELFINATO (4^ TAPPA)

La diretta tv del Giro del Delfinato 2019 sarà garantita oggi per la quarta tappa a cronometro di Roanne dalle ore 15.05 in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 57), di conseguenza la diretta streaming video del Giro del Delfinato sarà garantita a tutti tramite Rai Play. Doppia possibilità invece per gli abbonati alla televisione satellitare, che potranno scegliere di seguire il Giro del Delfinato anche su Eurosport e di conseguenza pure in streaming tramite Eurosport Player oppure Sky Go a partire dalle ore 15.05.

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2019: IL PERCORSO DELLA QUARTA TAPPA

Prima di vedere nel dettaglio il tracciato della frazione odierna dobbiamo segnalare che il via al primo corridore quest’oggi verrà dato alle ore 13.05, mentre l’arrivo dell’ultimo corridore (e quindi della maglia gialla, prima in classifica generale) è atteso verso le ore 16,30. Come annunciato prima la 4^ tappa del Giro del Delfinato non si annuncia certo banale e non solo perchè si tratterà di una corsa contro il tempo, ma pure per il percorso previsto. Ecco quindi che la frazione della cronometro individuale del Delfinato 2019, prevista intorno alla cittadina di Roanne sarà lunga 26,1 km e controllando la cartina dall’alto, notiamo subito che sarà una corsa molto mossa e affatto lineare con pure parecchie curve molto impegnative. Sarà poi da tenere d’occhio con particolare attenzione lo strappo a Saint Andrè d’Apchon, dopo circa 11 km dalla partenza di Roanne: si tratta infatti di una piccola salita di 2,3 km al 7,6%, che potrebbe dare fastidio a qualche purista della specialità.



