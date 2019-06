Diretta Giro del Delfinato 2019/ Streaming video e tv: percorso e vincitore 6^ tappa

Il Giro del Delfinato 2019 in diretta oggi, venerdì 14 giugno, ci propone la sesta tappa Saint Vulbas Plaine de l’Ain-Saint Michel de Maurienne di 229 km, una frazione molto lunga e anche piuttosto impegnativa per la classica corsa a tappe francese che è una sorta di ‘prova generale’ verso il Tour de France. Il Giro del Delfinato a dire il vero mercoledì ci ha dato la clamorosa notizia della caduta di Chris Froome, che ha subito un infortunio molto serio e che di conseguenza dovrà saltare il Tour de France. Dal punto di vista agonistico comunque a partire da oggi ci attendono le ultime tre tappe del Giro del Delfinato 2019, che saranno molto impegnative e sicuramente ci regaleranno molto spettacolo, a partire già da questa sesta frazione che si concluderà sostanzialmente con un arrivo “in discesa” dopo l’ultimo Gpm di giornata.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL GIRO DEL DELFINATO (6^ TAPPA)

La diretta tv del Giro del Delfinato 2019 sarà garantita oggi per la sesta tappa Saint Vulbas Plaine de l’Ain-Saint Michel de Maurienne dalle ore 15.05 in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 57), di conseguenza la diretta streaming video del Giro del Delfinato sarà garantita a tutti tramite Rai Play. Doppia possibilità invece per gli abbonati alla televisione satellitare, che potranno scegliere di seguire il Giro del Delfinato anche su Eurosport e di conseguenza pure in streaming tramite Eurosport Player oppure Sky Go a partire dalle ore 15.00. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2019: PERCORSO 6^ TAPPA SAINT VULBAS PLAINE DE L’AIN-SAINT MICHEL DE MAURIENNE

Per presentare la diretta Giro del Delfinato andiamo adesso a descrivere il percorso della sesta tappa Saint Vulbas Plaine de l’Ain-Saint Michel de Maurienne. La partenza avrà luogo alle ore 10.30 da Saint Vulbas Plaine de l’Ain, nel dipartimento dell’Ain: si parte molto presto perché il chilometraggio sarà notevole, così come le difficoltà di una frazione che ci regalerà un’altimetria molto frastagliata. La prima parte sarà piuttosto semplice, poi ecco il Col de la Chambotte, Gran Premio della Montagna di seconda categoria al km 82 al termine di 5 km di salita al 7,8% di pendenza media. Seguirà la Côte de Lachat al km 100, poi lo sprint intermedio in località Le Chatelard (km 117) e in seguito numerosi altri Gpm: il Col du Frene al km 131,5, la Côte de Chateauneuf (km 144,5), la Côte d’Aiton (km 154,5) la Côte de Saint Georges d’Hurtières al km 165 che sarà di seconda categoria, la Côte du Bocher al km 203,5 ed infine, dopo il primo passaggio sulla linea del traguardo, ecco il Col de Beaune (km 221,5), al termine di una salita di 8,1 km al 6%. Dopo il Gpm sarà tutta discesa, che terminerà a circa 500 metri dall’arrivo di Saint Michel de Maurienne. Nessuna salita memorabile, ma sicuramente sarà una tappa da seguire con grande interesse per lunghezza e numero delle salite, di cui ovviamente l’ultima fondamentale.



