Diretta Giro del Delfinato 2022/ Streaming video Rai 2^ tappa, oggi 6 giugno

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2022: TAPPA COLLINARE!

La diretta del Giro del Delfinato 2022 proseguirà naturalmente oggi, lunedì 6 giugno, perché potremo seguire la seconda tappa Saint Péray-Brives Charensac di 170 km, che sarà un’altra frazione collinare come è nello stile di questa classica corsa a tappe francese, come sempre ‘prova generale’ verso il Tour de France per chi ambisce alla Grande Boucle. Ieri abbiamo vissuto le prime emozioni nella tappa inaugurale verso l’arrivo di Beauchastel, oggi la diretta del Giro del Delfinato 2022 proporrà numerosi saliscendi e potrebbe quindi offrire il terreno adatto per attacchi, anche se naturalmente le giornate decisive saranno la cronometro di mercoledì e le due tappe finali di alta montagna sabato e domenica.

Diretta Giro del Delfinato 2022/ Wout Van Aert ha vinto la 1^ tappa! Il leader è lui

In questi giorni seguiremo molti dei protagonisti che saranno poi i più attesi anche al Tour, anche se Tadej Pogacar ha scelto (come già l’anno scorso) di passare attraverso il Giro di Slovenia per onorare la sua corsa di casa. Per il momento viviamo però ancora tappe che sarebbero state ideali ad esempio per un Sonny Colbrelli, che nel 2021 vinse una tappa e in ben altre tre occasioni fu secondo, conquistando anche una meritata maglia verde per la classifica a punti. Ne approfittiamo per mandare ancora una volta un incoraggiamento al corridore bresciano, ma adesso è il momento di scoprire che cosaci riserverà la diretta Giro del Delfinato 2022 oggi nella seconda tappa Saint Péray-Brives Charensac.

Diretta Giro del Delfinato 2021/ Padun vince l'8^ tappa: Porte fa suo il Criterium!

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2022 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA CORSA

La diretta tv del Giro del Delfinato 2022 sarà garantita dal canale tematico Eurosport ai propri abbonati, davanti a un televisore oppure in diretta streaming video tramite il servizio fornito da Eurosport Player, ma soprattutto ci sarà la diretta in chiaro disponibile su Rai Sport + HD, canale numero 58 del telecomando, oppure tramite lo streaming video garantito da sito o app di Rai Play, anche in questo caso accessibile a tutti. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL GIRO DEL DELFINATO 2022 SU RAI PLAY

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2022: PERCORSO 2^ TAPPA

Parlando dunque della diretta Giro del Delfinato 2022, naturalmente adesso andiamo a conoscere meglio il percorso della seconda tappa Saint Péray-Brives Charensac di 170 km, che sarà decisamente movimentata e forse più difficile rispetto a quella di ieri. Innanzitutto, osserviamo che la partenza avrà luogo da Saint Péray alle ore 12.35, presto cominceranno i saliscendi e in seguito, fra il km 56,2 e il km 63,5 ci saranno due Gran Premi della Montagna di terza categoria in rapida successione.

Diretta giro del Delfinato 2021/ Video streaming Rai: vince Mark Padun! 2° Porte!

La difficoltà più impegnativa tuttavia dovrebbe essere il Col de Mezilhac, dal momento che sarà una salita di ben 11,6 km anche se con pendenza media al 4,1%: non è ancora giorno di grandi montagne al Giro del Delfinato 2022, ma dovrebbe comunque essere sufficiente per mettere fuori causa i velocisti. Ci saranno poi ulteriori tratti di salita, basti dire che il punto più alto della tappa sarà a 1417 metri di altitudine, infine ecco l’ultima salitella a Rohac, 1200 metri al 5,9% per un GPM di quarta categoria ma importante perché sarà a soli 9 km dall’arrivo di Brives Charensac e potrebbe quindi essere determinante per il successo di tappa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA