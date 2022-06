DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2022/ Video streaming Rai: la 1^ tappa comincia!

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2022: 1^ TAPPA AL VIA!

Tutto è pronto per la partenza della prima tappa La Voulte sur Rhône-Beauchastel del Giro del Delfinato 2022, dunque proviamo a scoprire che cosa potrà succedere nella corsa francese. Una prima giornata molto significativa sarà presumibilmente la cronometro di ben 31,9 km (davvero tanti per una corsa di una sola settimana) Montbrison-La Bâtie d’Urfé in programma mercoledì nella quarta tappa, circondata da tappe tutte definite collinari fino al gran finale. L’attesa è soprattutto per le ultime due tappe di alta montagna del Giro del Delfinato 2022, che offriranno sicuramente agli appassionati di ciclismo un grande spettacolo sabato 11 e domenica 12 giugno.

La settima tappa sarà la Saint Chaffrey-Vaujany di soli 135 km, ma durante i quali ci saranno da scalare il Col du Galibier e il Col de la Croix de Fer prima dell’ascesa conclusiva verso l’arrivo a Vaujany. Tappa breve ma durissima anche domenica: la Saint Alban Leysse-Plateau de Solaison misurerà 137,5 km con tre GPM impegnativi lungo il percorso (soprattutto il Col de la Colombiere) e soprattutto sarà molto difficile la salita conclusiva verso il Plateau de Solaison. Questo è il programma di otto tappe stuzzicanti al Giro del Delfinato 2022: in strada, si parte! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2022 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA CORSA

La diretta tv del Giro del Delfinato 2022 sarà garantita dal canale tematico Eurosport ai propri abbonati, davanti a un televisore oppure in diretta streaming video tramite il servizio fornito da Eurosport Player, ma soprattutto ci sarà la diretta in chiaro disponibile su Rai Sport + HD, canale numero 58 del telecomando, oppure tramite lo streaming video garantito da sito o app di Rai Play, anche in questo caso accessibile a tutto. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL GIRO DEL DELFINATO 2022 SU RAI PLAY

GIRO DEL DELFINATO 2022: IN VISTA DEL TOUR DE FRANCE

Comincia la diretta del Giro del Delfinato 2022 perché oggi, domenica 5 giugno, potremo seguire la prima tappa La Voulte sur Rhône-Beauchastel di 192 km, che darà il via alla classica corsa a tappe francese, sempre molto impegnativa ed in più con l’importanza che spetta a una sorta di ‘prova generale’ verso il Tour de France per chi ambisce alla Grande Boucle. Quest’anno, dopo l’edizione 2020 vissuta nella settimana di Ferragosto e quella del 2021 che era tornata nella sua classica collocazione, ma iniziando già nella domenica dell’ultima tappa del Giro d’Italia, ecco la diretta del Giro del Delfinato 2022 nello spazio più consono, anche se da Jai Hindley in giù, i protagonisti della Corsa Rosa lasciano spazio a chi pensa al Tour.

In questi giorni seguiremo dunque molti dei protagonisti che saranno poi i più attesi anche al Tour, pur tenendo conto di chi ha scelto altri cammini di avvicinamento (ad esempio Tadej Pogacar). L’anno scorso la vittoria finale del Giro del Delfinato andò a Richie Porte ma un grande protagonista fu pure Sonny Colbrelli, che vinse una tappa e in ben altre tre occasioni fu secondo, conquistando anche una meritata maglia verde per la classifica a punti. Oggi dovrebbe essere una tappa non troppo difficile per rompere il ghiaccio con le otto fatiche della corsa, ma staremo a vedere la diretta Giro del Delfinato 2022 quali emozioni ci riserverà fin da subito.

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2022: PERCORSO 1^ TAPPA

Parlando dunque della diretta Giro del Delfinato 2022, ora è doveroso presentare più nel dettaglio il percorso della prima tappa La Voulte sur Rhône-Beauchastel di 192 km, che è classificata come collinare grazie a quattro Gran Premi della Montagna. Sia chiaro: nessuno di questi sarà difficile, infatti tre sono di terza categoria e uno di seconda, che sarebbe il più impegnativo ma sarà anche il primo e dunque il più lontano dal traguardo. Sarà comunque una giornata difficile per chi cercherà una volata, proprio perché due GPM saranno nei primi 40 km dopo la partenza fissata alle ore 10.20 da La Voulte sur Rhône, scatenando certamente chi vorrà cercare la fuga.

La più impegnativa di queste salite sarà quella del Col de Leyrisse, che però avrà il GPM già al km 19,5, la più significativa per l’economia della corsa potrebbe quindi essere il Chambon de Bavas, anche perché questa ascesa sarà da affrontare nel circuito finale, da ripetere quindi due volte: 4,7 km di salita al 5,2% di pendenza media, con scollinamenti ai km 93,1 e 155,8. Il finale verso l’arrivo di Beauchastel sarà comunque molto veloce, dunque l’epilogo più probabile dovrebbe essere in volata, anche se non di gruppo compatto.











