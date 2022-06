Diretta Giro del Delfinato 2022/ Streaming video Rai 5^ tappa, oggi 9 giugno

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2022: TAPPA IN SCIOLTEZZA!

Dopo la cronometro vinta da Filippo Ganna, che ieri ha dato una prima scossa molto importante alla classifica, la diretta del Giro del Delfinato 2022 vivrà oggi, giovedì 9 giugno, la sua quinta tappa Thizy les Bourgs-Chaintré di 162,3 km, una frazione vallonata come da tradizione del Giro del Delfinato ma non particolarmente difficile, che potrebbe essere perfetta ad esempio per Wout Van Aert, che senz’altro è il nome di riferimento per eccellenza fra i cacciatori di tappe in questo Giro del Delfinato 2022, che poi vivrà sabato e domenica le altre due giornate fondamentali nella lotta per la conquista del successo finale.

Oggi dunque dovremmo vivere una giornata interlocutoria, sulla carta senza molti scossoni dopo l’importante cronometro di ieri, che con i suoi 32 km circa ha avuto naturalmente un forte impatto sull’economia della corsa. Tra chi potrebbe fare bene oggi c’è anche il nostro Andrea Bagioli, staremo a vedere ciò che potrà succedere fermo restando che il primo nome da fare è inevitabilmente quello di Van Aert. Potrebbe quindi essere questo il canovaccio della giornata, allora adesso è il momento di scoprire che cosa ci riserverà la diretta Giro del Delfinato 2022 oggi nella quinta tappa Thizy les Bourgs-Chaintré.

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2022: PERCORSO 5^ TAPPA

Parlando della diretta Giro del Delfinato 2022, naturalmente adesso andiamo a conoscere meglio il percorso della quinta tappa Thizy les Bourgs-Chaintré anche se, come abbiamo già accennato, sulla carta non dovrebbe riservarci particolari scossoni. La partenza è in programma alle ore 12.50 da Thizy les Bourgs, in considerazione del fatto che nemmeno il chilometraggio oggi sarà particolarmente insidioso. Nei primi 60 km ci saranno comunque due GPM, uno di terza e uno di seconda categoria, che sicuramente faranno scatenare gli attacchi da lontano di chi vorrà promuovere una fuga che potrebbe anche avere speranze di andare in porto.

Seguirà poi un lungo tratto vallonato ma non particolarmente impegnativo, fino ai due GPM di quarta categoria molto semplici ma che, essendo posti nel finale del percorso, potrebbero anche lasciare il segno. Il primo sarà al km 138,2, ancora più significativo il secondo, cioè la Côte de Vergisson (km 149,6), perché sarà a meno di 13 km dall’arrivo di Chaintré. Gli ultimi 5 km invece saranno tutti pianeggianti: o fuga o volata, ma magari non di gruppo compatto…











