Diretta Giro del Delfinato 2022/ Streaming video Rai 7^ tappa, oggi 11 giugno

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2022: TAPPA DI MONTAGNA MOLTO DURA!

La diretta del Giro del Delfinato 2022 entra nel suo gran finale: nei giorni scorsi abbiamo parlato tanto del weekend in alta montagna e adesso finalmente ci siamo, oggi sabato 11 giugno sarà il giorno della settima tappa Saint Chaffrey-Vaujany di 135 km, una frazione breve ma durissima, dal momento che saranno da affrontare due salite mitiche come il Col du Galibier e il Col de la Croix de Fer e infine avremo a Vaujany anche l’arrivo in salita. Iniziano quindi due giorni meravigliosi, ci sarà sicuramente spettacolo e vedremo se oggi qualcuno oserà infiammare la corsa già sul Galibier. In quel caso, potrebbe essere una tappa da ricordare a lungo anche se non saremo al Tour de France, che però è sempre più vicino e nel mirino…

DIRETTA/ Giro del Delfinato 2022: Ferron ha vinto la 6^ tappa, Bagioli quarto!

Intanto, oggi sarà ben più chiara la classifica del Giro del Delfinato 2022, che fino a questo momento è stata determinata soprattutto dalla cronometro di mercoledì perché di salite ce ne sono state diverse, ma ancora nessuna particolarmente impegnativa per i migliori professionisti. Da oggi ricambierà registro, tenendo presente anche il fattore alta quota visto che si andrà due volte oltre i 2000 metri e sul Galibier addirittura fino a quota 2642. Adesso allora è giunto il momento di scoprire che cosa ci riserverà la diretta Giro del Delfinato 2022 oggi nella settima tappa Saint Chaffrey-Vaujany e tutte le info per seguirla al meglio.

DIRETTA/ Giro del Delfinato 2022: Wout Van Aert ha vinto la 5^ tappa col brivido!

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2022 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA CORSA

La diretta tv del Giro del Delfinato 2022 sarà garantita dal canale tematico Eurosport ai propri abbonati, davanti a un televisore oppure in diretta streaming video tramite il servizio fornito da Eurosport Player, ma soprattutto ci sarà la diretta in chiaro disponibile su Rai Sport + HD, canale numero 58 del telecomando, oppure tramite lo streaming video garantito da sito o app di Rai Play, anche in questo caso accessibile a tutti. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL GIRO DEL DELFINATO 2022 SU RAI PLAY

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2022: PERCORSO 7^ TAPPA

Parlando della diretta Giro del Delfinato 2022, naturalmente è fondamentale conoscere meglio il percorso della settima tappa Saint Chaffrey-Vaujany che, come abbiamo già accennato, sarà il primo di due durissimi giorni in alta montagna. La partenza è in programma alle ore 13.05 da Saint Chaffrey, il chilometraggio sarà breve ma questa è l’unica buona notizia per i corridori. Dopo circa 3 km si comincerà già a salire verso il Col du Galibier, che proporrà 23 km di salita al 5,1% di pendenza media per raggiungere i 2642 metri del GPM Hors Categorie al km 26,5, e attenzione perché il tratto finale sarà anche il più “cattivo” come pendenze. Certo, saremo lontani dal traguardo, ma scalare il Galibier subito dopo la partenza potrebbe far male a tanti.

DIRETTA/ Giro del Delfinato 2022: Filippo Ganna vince la 4^ tappa, ottimo Cattaneo!

La lunghissima discesa comprenderà anche una “deviazione” per scalare 5 km del Col du Telegraphe, ma dopo Saint Jean de Maurienne si inizierà a scalare il Col de la Croix de Fer, altro GPM Hors Categorie posto al km 103,9 della tappa, in questo caso dopo addirittura 29 km di salita con pendenza media al 5,2%, salita irregolare con tratti decisamente semplici alternati ad altri che faranno malissimo, anche perché sarà una salita che non finisce mai. Seconda discesa a sua volta molto lunga e infine ecco la salita verso l’arrivo di Vaujany, questa di “soli” 5,7 km ma che nei primi 4 sarà spesso sopra il 10% e quindi potrebbe fare male, anche perché naturalmente arriverà dopo tutta la fatica fatta in precedenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA