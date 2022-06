Diretta Giro del Delfinato 2022/ Streaming video Rai 8^ tappa, oggi 12 giugno

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2022: CHIUSURA IN SALITA!

Oggi, domenica 12 giugno, la diretta del Giro del Delfinato 2022 ci proporrà un epilogo spettacolare: l’ottava tappa Saint Alban Leysse-Plateau de Solaison di 137,5 km sarà una frazione breve ma durissima, tenuto pure conto che si faranno certamente sentire le fatiche del giorno prima (Col du Galibier, Col de la Croix de Fer e Vaujany). Oggi sarà un altro giorno di alta montagna, anche se con caratteristiche un po’ diverse: globalmente la tappa sarà meno impegnativa pur con una salita immediata e poi il Col de la Colombiere, ma sarà durissima l’ascesa conclusiva verso l’arrivo in salita del Plateau de Solaison, dove tutto si deciderà.

Sarà dunque un epilogo meraviglioso per decretare tutti i verdetti anche per quanto riguarda la classifica del Giro del Delfinato 2022, che dopo la cronometro di mercoledì naturalmente si decide in questo bellissimo weekend sulle montagne del Delfinato, la regione storica della Francia che ospita questa classica corsa di avvicinamento al Tour de France. Adesso allora è giunto il momento di scoprire che cosa ci riserverà la diretta Giro del Delfinato 2022 oggi nella decisiva ottava tappa Saint Alban Leysse-Plateau de Solaison e tutte le info per seguirla al meglio.

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2022 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA CORSA

La diretta tv del Giro del Delfinato 2022 sarà garantita dal canale tematico Eurosport ai propri abbonati, davanti a un televisore oppure in diretta streaming video tramite il servizio fornito da Eurosport Player, ma soprattutto ci sarà la diretta in chiaro disponibile su Rai Sport + HD, canale numero 58 del telecomando, oppure tramite lo streaming video garantito da sito o app di Rai Play, anche in questo caso accessibile a tutti. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL GIRO DEL DELFINATO 2022 SU RAI PLAY

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2022: PERCORSO 8^ TAPPA

Parlando della diretta Giro del Delfinato 2022, eccoci ora a conoscere meglio il percorso dell’ottava tappa Saint Alban Leysse-Plateau de Solaison, che decreterà tutti i verdetti e sarà un altro durissimo giorno in alta montagna. La partenza è in programma alle ore 13.05 da Saint Alban Leysse, infatti il chilometraggio sarà ancora una volta breve, ma nuovamente infarcito di salite. Immediatamente si salirà verso il Col de Plainpalais, GPM di prima categoria dopo 8,8 km che saranno tutti in salita al 6,5% di pendenza media. Attenzione quindi anche oggi alla partenza in salita, poi avremo il Col de Leschaux al km 30,8, ma stavolta le maggiori difficoltà saranno concentrate nel finale della tappa.

Si salirà già verso il traguardo volante di Le Grand Bornand (km 88,1), dopo il quale tuttavia comincerà la vera e propria salita verso il Col de la Colombiere, salita di 11,8 km al 5,8% di pendenza media con GPM di prima categoria al km 100,5. Discesa, breve falsopiano e infine ecco l’ascesa verso l’arrivo in salita al Plateau de Solaison, che emetterà tutti i verdetti di tappa e dell’intero Giro del Delfinato 2022 con 11,4 km di salita al 9% di pendenza media e numerosi tratti oltre il 10%, soprattutto nei primi 4 km. Sarà il tempo per scoprire tutta la verità…











