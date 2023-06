DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2023, CLASSIFICA/ Video streaming Rai: parla Julian Alaphilippe (martedì 6 giugno)

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2023: PARLA ALAPHILIPPE

Mentre aspettiamo il via alla terza tappa, naturalmente la notizia che è arrivata ieri dalla diretta del Giro del Delfinato 2023 è il ritorno al successo di Julian Alaphilippe. Un successo in grande stile per come è arrivato, con una volata imperiosa su un arrivo difficile, quindi è la conferma che abbiamo ritrovato un grande campione che nuovamente può essere protagonista ai massimi livelli: “È una vittoria che aspettavo da molto. Sapevo che sarebbe stata liberatoria, ora me la voglio godere”. Alaphilippe ha poi aggiunto: “Sono contento, vincere una tappa era il mio obiettivo e sono contento di esserci riuscito già dalla seconda tappa.

Non mi voglio stressare ora”. Infine, così il vincitore ha descritto il finale della tappa e la sua volata: “È stato un finale molto veloce. Sentivo che stavo bene, anche se le gambe mi facevano male. Riuscivo a risalire davanti abbastanza facilmente, quindi ho pazientato per aspettare l’ultimo momento. Carapaz è partito a tutta con grande esplosività, ma sono riuscito a seguirlo per rilanciare. È stata la scelta giusta e sono felice di esserci riuscito”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2023 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA CORSA

La diretta tv del Giro del Delfinato 2023 sarà garantita dal canale tematico Eurosport ai propri abbonati, davanti a un televisore oppure in diretta streaming video tramite il servizio fornito da Eurosport Player, ma soprattutto ci sarà la diretta in chiaro disponibile su Rai Sport, il canale numero 58 del telecomando, oppure tramite la diretta streaming video del Giro del Delfinato 2023 garantito da sito o app di Rai Play, anche in questo caso accessibile a tutti.

GIRO DEL DELFINATO 2023: TAPPA PER VELOCISTI!

La diretta del Giro del Delfinato 2023 oggi, martedì 6 giugno, ci terrà compagnia con la terza tappa Monistrol sur Loire-Le Coteau di 194,5 km, una frazione che potrebbe anche essere adatta ai velocisti, posto che ce ne sono pochi nella classica corsa a tappe francese, che ha un percorso molto impegnativo per essere la ‘prova generale’ verso il Tour de France. Almeno oggi però il percorso potrebbe essere abbordabile per tutti (pur con qualche insidia) e allora dovremo stare attenti a chi ci sa fare in una volata di gruppo, aspettando la cronometro di domani per indicazioni più significative circa la classifica generale del Giro del Delfinato 2023.

In un certo senso bisogna comunque dire che abbiamo già avuto due volate in questa edizione, sia pure mai sprint “puri”: domenica ha vinto Christophe Laporte davanti al nostro Matteo Trentin e allo sfortunatissimo fuggitivo Rune Herregodts, mentre ieri ha festeggiato il sospirato ritorno alla vittoria un big del gruppo come Julian Alaphilippe che ha preceduto Richard Carapaz, un nome che la dice lunga sul fatto che non si sia trattato di una volata da veri e propri sprinter. Tutto questo premesso, adesso presentiamo la diretta Giro del Delfinato 2023 esaminando più nel dettaglio la sua terza tappa Monistrol sur Loire-Le Coteau.

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2023: PERCORSO 3^ TAPPA

Andiamo allora a scoprire meglio cosa ci offrirà la diretta del Giro del Delfinato 2023 lungo il percorso della terza tappa Monistrol sur Loire-Le Coteau di 194,5 km, frazione sicuramente significativa per quanto riguarda il chilometraggio ma non particolarmente impegnativa. Per la precisione, la partenza è fissata alle ore 12.10, naturalmente da Monistrol sur Loire. Numerosi saliscendi animeranno la prima parte della frazione, soprattutto la Cote de Bellevue la Montagne (km 40,9), che sarà un GPM di seconda categoria e quindi non trascurabile. Bagarre assicurata fin da subito, però ci sarà in seguito anche un lungo tratto pianeggiante.

In effetti, esaminato nel suo complesso il percorso di oggi dovrebbe essere il più semplice dell’intero Giro del Delfinato 2023, con lo sprint intermedio al al km 139,5 che sarà proprio nel cuore del tratto più facile. Insomma, oggi dovrebbe essere un giorno da volata, anche se una piccola insidia nel finale sarà presente, sotto forma del GPM di quarta categoria della Cote de Pinay al km 175,6, cioè a poco meno di 20 km dall’arrivo a Le Coteau, che però sarà poi raggiunto con un tratto finale davvero semplice, che potrebbe almeno per una volta agevolare le (poche) ruote veloci del gruppo.

CLASSIFICA GIRO DEL DELFINATO 2023 (DOPO LA 2^ TAPPA)

1. Christophe Laporte (Fra)

2. Julian Alaphilippe (Fra)

3. Richard Carapaz (Ecu) a 4″











