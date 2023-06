Diretta Giro del Delfinato 2023, classifica/ Streaming video Rai 2^ tappa (oggi lunedì 5 giugno)

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2023: TAPPA “DIVERTENTE”…

La diretta del Giro del Delfinato 2023 ci terrà compagnia naturalmente anche oggi, lunedì 5 giugno, con la seconda tappa Brassac les Mines-La Chaise Dieu di 167,5 km, una frazione ondulata e che si annuncia quindi divertente anche se di certo non sarà determinante per le sorti della classica corsa a tappe francese, che svolgerà anche in questa edizione il suo tradizionale ruolo di ‘prova generale’ verso il Tour de France per chi ambisce alla Grande Boucle. Il Giro del Delfinato ha comunque sempre un cast di lusso, dal vincitore dello scorso Tour Jonas Vingegaard a tante altre stelle, anche se naturalmente non è detto che chi sia già adesso più in forma abbia un vantaggio verso la Grande Boucle.

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2023/ Christophe Laporte ha vinto ed è maglia gialla! (1^ tappa, 4 giugno)

In ogni caso, saranno grandi emozioni garantite per gli appassionati di ciclismo, che pochi giorni dopo la conclusione del Giro d’Italia possono già seguire le gesta di tanti altri campioni dello sport della bicicletta. A proposito del Giro, possiamo ricordare che il trionfatore della Corsa Rosa Primoz Roglic l’anno scorso fu il vincitore della classifica generale del Giro del Delfinato, anche se naturalmente stavolta sarà il grande assente, proprio perché al Delfinato sarà presente soprattutto chi sta rifinendo la preparazione verso il Tour de France. Il cast quindi è di eccellente livello, i percorsi sono sempre ostici e allora adesso presentiamo la diretta Giro del Delfinato 2023 esaminando più nel dettaglio la seconda tappa Brassac les Mines-La Chaise Dieu.

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2022/ Vingegaard vince l'8^ tappa, Roglic la generale!

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2023 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA CORSA

La diretta tv del Giro del Delfinato 2023 sarà garantita dal canale tematico Eurosport ai propri abbonati, davanti a un televisore oppure in diretta streaming video tramite il servizio fornito da Eurosport Player, ma soprattutto ci sarà la diretta in chiaro disponibile su Rai Sport, il canale numero 58 del telecomando, oppure tramite la diretta streaming video del Giro del Delfinato 2023 garantito da sito o app di Rai Play, anche in questo caso accessibile a tutti.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEL GIRO DEL DELFINATO 2023

DIRETTA/ Giro del Delfinato 2022: Verona ha vinto la 7^ tappa, Roglic è maglia gialla

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2023: PERCORSO 2^ TAPPA

Parlando dunque della diretta Giro del Delfinato 2023, il percorso della seconda tappa Brassac les Mines-La Chaise Dieu di 167,5 km presenterà diverse similitudini con la frazione già vista ieri: non troppo difficile, ma vivacizzata da quattro Gran Premi della Montagna, anche se tutti di terza oppure quarta categoria, quindi i più semplici, inoltre la strada salirà anche negli ultimi chilometri verso il traguardo, anche se ufficialmente non sarà considerato un arrivo in salita. Sarà comunque un’altra giornata da attaccanti, perché i saliscendi saranno continui. Andiamo però con ordine: la partenza è fissata alle ore 12.40, naturalmente da Brassac les Mines.

Continui saliscendi, pochissima pianura, un primo momento importante potrebbe essere quando avremo in rapida successione (ai km 46,7 e 53,8) i primi due GPM, che sicuramente andranno a favorire gli attacchi di chi cercherà la fuga da lontano. Anche oggi il finale della corsa sarà caratterizzato da un circuito, per cui si arriverà a La Chaise Dieu passando per la prima volta sulla linea d’arrivo (che sarà valida in questo caso come sprint intermedio) per iniziare l’anello da affrontare due volte, che sarà imperniato sulla salita della Cote des Guetes, che misurerà un chilometro all’8% medio. Nulla di terribile quindi, ma l’ultimo passaggio sarà a meno di 10 km dall’arrivo della seconda tappa del Giro del Delfinato 2023, inoltre anche gli ultimi 5 km saranno quasi tutti leggermente in salita, altra variabile di cui si dovrà tenere conto.

CLASSIFICA GIRO DEL DELFINATO 2023 (DOPO LA 1^ TAPPA)

1. Christophe Laporte (Fra)

2. Matteo Trentin (Ita) a 4″

3. Rune Herregodts (Bel) a 6″











© RIPRODUZIONE RISERVATA