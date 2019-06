Diretta Giro di Svizzera 2019/ Streaming video e tv: percorso e vincitore 2^ tappa

La diretta del Giro di Svizzera 2019 oggi, domenica 16 giugno, ci propone la seconda tappa di 159,6 km a Langnau im Emmental, che già ieri ha ospitato la cronometro d’apertura e oggi sarà sede di partenza e arrivo anche della prima frazione in linea dell’edizione numero 83 del Giro di Svizzera, uno degli appuntamenti più significativi della stagione del grande ciclismo. Siamo dunque ancora nel Cantone della capitale Berna: oggi ci attende una frazione che possiamo definire di media montagna, con alcune salite nei dintorni di Langnau im Emmental che saranno da ripetere per dare vita a una tappa ideale per gli attaccanti, che potranno mettersi in luce su un tracciato non molto difficile ma che d’altronde non dovrebbe neanche dare spazio ai velocisti. Prosegue dunque l’avventura per designare l’erede di Richie Porte, vincitore della scorsa edizione del Giro di Svizzera, nella quale anche l’Italia aveva trovato gloria con due successi di tappa, il primo firmato da Sonny Colbrelli e il secondo ad opera di Diego Ulissi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL GIRO DI SVIZZERA (2^ TAPPA)

La diretta tv del Giro di Svizzera 2019 sarà garantita oggi per la seconda tappa, con partenza e arrivo a Langnau im Emmental, dalle ore 15.30 per gli abbonati alla televisione satellitare, che potranno infatti seguire il Giro di Svizzera sui canali di Eurosport e per la precisione oggi su Eurosport 2, disponibile al numero 211 della piattaforma; di conseguenza la tappa sarà disponibile pure in diretta streaming video tramite Eurosport Player oppure Sky Go.

DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2019: PERCORSO 2^ TAPPA LANGNAU IM EMMENTAL

Per presentare la diretta Giro di Svizzera per questa seconda tappa dell’edizione 2019, possiamo adesso approfondire l’analisi del percorso della frazione attorno a Langnau im Emmental, che finora abbiamo descritto solamente per sommi capi. Detto che la partenza avrà luogo alle ore 13.20, si tratterà di un ampio circuito nei dintorni di Langnau im Emmental, durante il quale saranno da affrontare le salite di Schallenberg e Chuderhüsi e che sarà da ripetere in totale per tre volte. Di conseguenza saranno sei le salite che caratterizzeranno l’altimetria della frazione odierna, il cui arrivo è previsto indicativamente tra le ore 17.00 e le 17.30: non sono di certo ascese tra le più difficili, il Giro di Svizzera proporrà più avanti frazioni sicuramente ben più impegnative, tuttavia già oggi potremmo vivere una domenica divertente, perché il terreno si presterà agli attacchi di chi vorrà evitare un arrivo di gruppo.



