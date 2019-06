Diretta Giro di Svizzera 2019/ Streaming video e tv: percorso e vincitore 8^ tappa

Il Giro di Svizzera 2019 in diretta oggi, sabato 22 giugno, ci proporrà l’ottava tappa a Goms, una cronometro di 19,2 km, frazione che aiuterà a comporre sempre più il quadro della classifica dell’edizione numero 83 del Giro di Svizzera, che già è entrata nel vivo negli ultimi due giorni con l’arrivo in salita a Flumserberg di giovedì e quello di ieri in vetta al San Gottardo. Dopo due tappe per scalatori, oggi sarà invece l’occasione per chi se la cava meglio nelle prove contro il tempo: con una breve cronometro era iniziata sabato scorso questo Giro di Svizzera, oggi però a Goms la crono sarà ancora più importante, sia per il chilometraggio più impegnativo sia perché al penultimo giorno ogni secondo può risultare decisivo, in attesa dell’impegnativa tappa di domani che determinerà gli ultimi verdetti.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL GIRO DI SVIZZERA (8^ TAPPA)

La diretta tv del Giro di Svizzera 2019 sarà garantita oggi per l’ottava tappa cronometro Goms dalle ore 15.30 per gli abbonati alla televisione satellitare, che potranno infatti seguire il Giro di Svizzera sui canali di Eurosport e per la precisione oggi su Eurosport 2, disponibile al numero 211 della piattaforma; di conseguenza le fasi salienti di questa tappa saranno disponibili pure in diretta streaming video tramite Eurosport Player oppure Sky Go.

DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2019: PERCORSO 8^ TAPPA CRONOMETRO GOMS

Per presentare la diretta Giro di Svizzera per questa ottava tappa dell’edizione 2019, possiamo adesso approfondire l’analisi del percorso della cronometro che oggi pomeriggio avrà partenza e arrivo a Goms, piccola località del Canton Vallese che sarà protagonista indiscussa del gran finale del Giro di Svizzera numero 83, dal momento che pure domani nell’ultima tappa partenza e arrivo saranno proprio a Goms. Tornando alla cronometro di oggi, ecco che le partenze degli atleti ancora in gara saranno programmate dalle ore 14.20 alle ore 16.50 circa, mentre il tempo di percorrenza previsto sarà di poco superiore ai 20 minuti, dal momento che saranno 19,2 km velocissimi, molto adatti agli specialisti delle prove contro il tempo. Quasi tutta pianura, solo qualche lieve saliscendi nella fase centrale, poco prima dell’unico rilevamento cronometrico intermedio che sarà collocato al km 11,1 in località Obergesteln.



