Diretta Giro di Svizzera 2021/ Streaming video tv: oggi cronometro (7^ tappa)

DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2021: CRONO IN SALITA!

Sarà una giornata da non perdere, oggi sabato 12 giugno con la diretta del Giro di Svizzera 2021. In programma infatti ci sarà la settima tappa cronometro Disentis Sedrun-Andermatt di 23,2 km, una frazione che presenterà diverse particolarità. Innanzitutto, le località di partenza e arrivo saranno le stesse di ieri, ma con percorso a ritroso, stavolta dal Canton Grigioni al Canton Uri. Naturalmente, essendo una cronometro, il tracciato sarà il più diretto possibile tra queste due località, ma sarà una prova contro il tempo decisamente anomala anche dal punto di vista tecnico, molto diversa ad esempio da quella vinta da Stefan Kung domenica scorsa a Frauenfeld, in apertura di questo Giro di Svizzera 2021.

Diretta Giro di Svizzera 2021/ Kron vince la 6^ tappa, classifica immutata

Infatti gran parte del percorso sarà caratterizzato prima dalla salita verso l’Oberalpass da Disentin Sedrun e poi dalla successiva discesa per raggiungere Andermatt. Serviranno dunque attitudini sia da scalatore sia da discesista, in una prova che non può nemmeno essere definita una cronoscalata (che prevederebbe l’arrivo in quota), ma che di certo lascerà un segno profondo e forse decisivo sulla classifica generale, che ieri invece non ha subito alcuno scossone in una frazione che ha dato gloria alla fuga. La diretta del Giro di Svizzera 2021 sarà dunque imperdibile oggi: che cosa succederà in questa strana cronometro?

DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2021/ Richard Carapaz ha vinto la 5^ tappa, è maglia gialla!

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL GIRO DI SVIZZERA (7^ TAPPA)

La diretta tv del Giro di Svizzera 2021 sarà garantita per la settima tappa odierna nella sua fase decisiva sui canali di Eurosport, il canale tematico europeo sportivo disponibile su abbonamento; di conseguenza le fasi salienti di questa tappa saranno disponibili pure in diretta streaming video tramite Eurosport Player oppure Sky Go o DAZN, nei cui pacchetti è compreso Eurosport.

DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2021: IL PERCORSO DELLA 7^ TAPPA

La diretta del Giro di Svizzera 2021 dunque vivrà oggi un giorno di fondamentale importanza, allora si deve senza indugio presentare il percorso della settima tappa cronometro Disentis Sedrun-Andermatt di 23,2 km, che sarà contemporaneamente una prova contro il tempo e una frazione di montagna. La partenza da Disentis Sedrun avrà luogo da cronotabella alle ore 12.21 per il primo concorrente in gara e fino alle ore 16.43, mentre l’arrivo dell’ultimo corridore in gara sarà atteso ad Andermatt indicativamente verso le 17.20. Dopo un paio di chilometri pianeggianti, si affronterà la salita dell’Oberalpass, che per raggiungere lo scollinamento al GPM posto a 2046 metri di quota prevederà un’ascesa di 9,5 km al 6,5% di pendenza media. In cima sarà posto anche l’unico rilevamento cronometrico intermedio. Vi sarà poi un breve falsopiano, al termine del quale inizierà la discesa, altrettanto importante nell’economia di questa cronometro anche perché sarà piuttosto tortuosa negli ultimi cinque chilometri e terminerà solamente in prossimità dell’arrivo ad Andermatt.

DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2021/ Stefan Bissegger vince la 4^ tappa, Van der Poel guida

© RIPRODUZIONE RISERVATA