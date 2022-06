Diretta Giro di Svizzera 2022/ Streaming video tv: 3^ tappa Aesch-Grenchen

DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2022: OGGI LA 3^ TAPPA!

La diretta del Giro di Svizzera 2022 ci regala la 3^ tappa: martedì 14 giugno sarà infatti il giorno della Aesch-Grenchen, un percorso di 177 chilometri con il quale probabilmente si entrerà nel vivo di una corsa a tappe che, lo ricordiamo, fa sostanzialmente da apripista al Tour de France come è già stato per il Giro del Delfinato, chiuso con la vittoria di Primoz Roglic. La 3^ tappa nella diretta del Giro di Svizzera 2022 sarà particolarmente interessante: la particolarità di questa corsa a tappe è quella di avere percorsi quotidiani che non sono mai davvero piatti, ma oggi più che in altre giornate la selezione potrebbe riguardare gli uomini di classifica.

Infatti la 3^ tappa di martedì 14 giugno ci presenterà immediatamente delle salite; non troppo clamorose le prime, ma all’incirca intorno agli 80 chilometri la strada inizierà davvero ad ascendere e con il Cote au Bouvier avremo il primo GPM con pendenza media del 8,3%. Sarà questo il punto più alto che verrà raggiunto nella diretta del Giro di Svizzera 2022 oggi, ma all’interno di una 3^ tappa che avrà altri tre GPM e che dunque potrebbe essere utile per sparigliare le carte; non resta dunque che stare a vedere quello che succederà quando si partirà, ricordando che il via è previsto per le ore 12:50 e, ovviamente dovendo tenere conto delle medie di andatura, l’arrivo dovrebbe essere intorno alle 17:20.

DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2022 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA CORSA

La diretta tv del Giro di Svizzera 2022 sarà garantita nella sua fase decisiva sui canali di Eurosport, il canale tematico europeo sportivo disponibile su abbonamento; di conseguenza le fasi salienti di questa tappa saranno disponibili pure in diretta streaming video tramite Eurosport Player oppure DAZN, nel cui pacchetto è compreso Eurosport.

DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2022: SITUAZIONE E CONTESTO

Ci stiamo dunque avvicinando alla diretta del Giro di Svizzera 2022 per questa 3^ tappa: abbiamo parlato del GPM che ci farà compagnia dopo circa 80 chilometri di percorso, ma poi ce ne saranno altri tre. Uno di categoria 2 sarà il Bellelay, un’ascesa di 7 chilometri e mezzo al 4,7%; ne avremo poi due di categoria 3, nello specifico il Vauffein (questo di breve durata, ma che toccherà il 6,3% di pendenza e dunque sarà particolarmente insidioso) e infine il Lommiswil, meno di due chilometri.

Al termine di questo tratto ci sarà il gran finale, 15 chilometri pianeggianti in cui scatenarsi; quanto accadrà prima però potrebbe portare gli uomini di classifica, cioè quelli che puntano la vittoria finale al Giro di Svizzera 2022, a svelare le loro carte e provarci davvero. Tutto sommato però la 3^ tappa potrebbe anche essere buona per qualche fuga che riesca ad arrivare al traguardo; come detto scopriremo tutto tra poco, perché non manca poi molto per dare il via alla diretta del Giro di Svizzera 2022 per questa 3^ tappa…











