Diretta Giro di Svizzera 2022/ Streaming video tv: 4^ tappa per velocisti (15 giugno)

DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2022: TAPPA PIANEGGIANTE MA…

La diretta del Giro di Svizzera 2022 ci conduce alla 4^ tappa: mercoledì 15 giugno la partenza è prevista per le ore 12:45, la Grenchen-Brunnen si dipanerà lungo 191 chilometri di percorso e sarà dunque una tappa piuttosto lunga che, almeno secondo le stime, potrebbe anche durare 5 ore nette. Al momento abbiamo già vissuto tante emozioni in questa corsa a tappe, che nella preparazione al Tour de France segue nel calendario il Giro del Delfinato che si è concluso domenica; anche il Giro di Svizzera 2022 è formato da otto tappe e terminerà domenica prossima, 19 giugno.

Diretta Giro di Svizzera 2022/ Peter Sagan ha vinto la 3^ tappa con una gran volata!

Prima però ci saranno tante cose da vedere: nei giorni precedenti fughe, volate e altri attacchi hanno caratterizzato un percorso che è già stato particolarmente interessante e tortuoso, fatto immediatamente di salite che qualche scossone alla classifica generale lo hanno creato. Oggi invece la diretta del Giro di Svizzera 2022 ci porta in dote una 4^ tappa che prevede il percorso più pianeggiante tra gli otto pensati dagli organizzatori, ma questo non significa che non possano comunque esserci sorprese, e allora non ci resta che stare a vedere quello che succederà lungo la strada tra qualche ora…

DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2022/ Andreas Leknessund vince la 2^ tappa in solitaria!

DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2022 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA CORSA

La diretta tv del Giro di Svizzera 2022 sarà garantita nella sua fase decisiva sui canali di Eurosport, il canale tematico europeo sportivo disponibile su abbonamento; di conseguenza le fasi salienti di questa tappa saranno disponibili pure in diretta streaming video tramite Eurosport Player oppure DAZN, nel cui pacchetto è compreso Eurosport.

DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2022: IL PERCORSO DELLA 4^ TAPPA

Come detto la diretta del Giro di Svizzera 2022 per la quarta tappa ci presenta quello che sulla carta è il percorso più pianeggiante: la 4^ tappa Grenchen-Brunnen non ha particolari punti insidiosi, dopo 31 chilometri avremo un primo GPM posto però a meno di 800 metri (il Kappelen) che potrebbe comunque essere utile per fare un po’ di selezione e portare magari alla prima fuga di giornata. Il primo traguardo nella 4^ tappa del Giro di Svizzera 2022 sarà a Vitznau, ma a quel punto avremo già percorso 142 chilometri e ne mancheranno meno di 50 per terminare la corsa odierna.

Diretta Giro di Svizzera 2022/ Stephen Williams vince la 1^ tappa con grande volata!

Da lì avremo forse l’ultima occasione per evitare che la 4^ tappa si concluda con una volata, perché dopo il secondo sprint (Bergstrasse, a 25 chilometri dall’arrivo) ci sarà lo strappo del Sattel. Un GPM di seconda categoria, una salita di 3 chilometri che però si impenna subito, e tocca una pendenza media del 8,5%: qui allora gli uomini di classifica potrebbero tentare un assalto e qualche fuga potrebbe essere utile per condurre alla discesa al termine della quale ci sarà l’arrivo di Brunnen. Staremo a vedere…











© RIPRODUZIONE RISERVATA