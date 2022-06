Diretta Giro di Svizzera 2022/ Streaming video tv, 6^ tappa oggi 17 giugno

DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2022: TAPPA DECISIVA!

Oggi, venerdì 17 giugno, la diretta del Giro di Svizzera 2022 con la sua sesta tappa Locarno-Moosalp di 177,5 km entra definitivamente nella sua fase decisiva. Non sono mancate le emozioni nei giorni scorsi al Tour de Suisse, grazie a percorsi movimentati da diverse salite e vincitori anche nobilissimi come ad esempio Peter Sagan, che con il Giro di Svizzera ha da sempre un feeling straordinario, ma da oggi si entra definitivamente nel “gran finale” che deciderà tutto, soprattutto per quanto riguarda la classifica generale. Oggi e domani infatti ci attendono le due frazioni più difficili di alta montagna, infine domenica gli ultimi verdetti saranno emessi a cronometro.

Insomma, da oggi cominciano i tre giorni che indicheranno l’erede di Richard Carapaz nell’albo d’oro del Giro di Svizzera, l’arrivo in salita di Moosalp si annuncia durissimo e di conseguenza la battaglia sarà vibrante, considerando che già sulle gambe ci sarà la fatica del Nufenen Pass. Potrebbe quindi essere già oggi una giornata potenzialmente decisiva, adesso allora è giunto il momento di scoprire che cosa ci riserverà la diretta Giro di Svizzera 2022 oggi nella sesta tappa Locarno-Moosalp e tutte le info per seguirla al meglio.

DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2022 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA CORSA

La diretta tv del Giro di Svizzera 2022 sarà garantita anche oggi nella sua fase decisiva sui canali di Eurosport, il canale tematico europeo sportivo disponibile su abbonamento; di conseguenza le fasi salienti di questa tappa saranno disponibili pure in diretta streaming video tramite Eurosport Player oppure DAZN, nel cui pacchetto è compreso Eurosport.

DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2022: PERCORSO 6^ TAPPA

Parlando della diretta Giro di Svizzera 2022, eccoci ora a conoscere meglio il percorso della sesta tappa Locarno-Moosalp di 177,5 km, che come abbiamo già accennato sarà una delle tre frazioni decisive per determinare le sorti di questa edizione del Tour de Suisse. La partenza è in programma alle ore 11.35 da Locarno, dunque il Canton Ticino sarà di nuovo protagonista come già in tutta la frazione di ieri, ma si pedalerà verso il Canton Vallese, che sarà raggiunto in cima al già citato Nufenen Pass, in italiano Passo della Novena, GPM Hors Categorie collocato al km 93 dopo una salita di ben 21,6 km anche se al 5% di pendenza media. Sarà comunque una ascesa lunghissima e attenzione anche al fattore quota, dal momento che si toccherà una altitudine di 2478 metri sul livello del mare.

In seguito la lunga discesa porterà ad un tratto più semplice, anche se dopo il traguardo volante di Vis ci sarà uno strappo breve ma impegnativo. In ogni caso, il momento decisivo della tappa (e magari dell’intero Giro di Svizzera) sarà l’ascesa verso l’arrivo in salita di Moosalp, altro GPM Hors Categorie posto naturalmente al traguardo di questa tappa, al termine di una ascesa di 18 km all’8% di pendenza media, dato molto impegnativo per una salita così lunga. Stasera, ne sapremo molto di più su questo Tour de Suisse…











