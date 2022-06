Diretta Giro di Svizzera 2022/ Streaming video tv 7^ tappa, oggi 18 giugno

DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2022: TAPPA MOLTO LUNGA!

Altro giorno imperdibile per la diretta del Giro di Svizzera 2022, che oggi sabato 18 giugno proporrà la sua settima tappa Ambrì-Malbun di 194,6 km, una frazione molto lunga che porterà il Tour de Suisse a sconfinare nel Liechtenstein, ma soprattutto che ci offrirà il secondo grande arrivo in salita consecutivo dopo quello di ieri a Moosalp. Il Giro di Svizzera è naturalmente una corsa da sempre caratterizzata dalle grandi montagne e tra ieri e oggi il menù è davvero ricco: vedremo se le gerarchie resteranno le stesse o se avremo colpi di scena che naturalmente potrebbero avere valenza fondamentale anche in classifica generale – oltre a quelli purtroppo imposti dal Covid.

Il Giro di Svizzera 2022 terminerà domani con una cronometro pianeggiante, di conseguenza dovrà fare la differenza oggi chi va più forte in salita. Il terreno per farlo ci sarà, le emozioni saranno garantite anche perché il Giro di Svizzera è una delle corse più prestigiose al mondo e la successione al “trono” lasciato vacante da Richard Carapaz, vincitore del Tour de Suisse di un anno fa, certamente è un grande obiettivo per molti nomi di spicco. Potrebbe quindi essere il giorno decisivo, adesso allora è giunto il momento di scoprire che cosa ci riserverà la diretta Giro di Svizzera 2022 oggi nella settima tappa Ambrì-Malbun e tutte le info per seguirla al meglio.

DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2022 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA CORSA

La diretta tv del Giro di Svizzera 2022 sarà garantita anche oggi nella sua fase decisiva sui canali di Eurosport, il canale tematico europeo sportivo disponibile su abbonamento; di conseguenza le fasi salienti di questa tappa saranno disponibili pure in diretta streaming video tramite Eurosport Player oppure DAZN, nel cui pacchetto è compreso Eurosport.

DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2022: PERCORSO 7^ TAPPA

Parlando della diretta Giro di Svizzera 2022, eccoci ora a conoscere meglio il percorso della settima tappa Ambrì-Malbun di 194,6 km, che come abbiamo già accennato sarà il secondo dei due tapponi di alta montagna nonché seconda delle tre frazioni decisive per determinare le sorti di questa edizione del Tour de Suisse. La partenza è in programma alle ore 11.12 da Ambrì, già sede l’altro ieri della partenza della quinta tappa: Canton Ticino quindi protagonista per il terzo giorno consecutivo, ma si pedalerà verso i Grigioni ed infine lo sconfinamento in Liechtenstein. La prima grande salita di giornata sarà appunto il Passo del Lucomagno, che collega proprio i cantoni del Ticino e dei Grigioni: ascesa di ben 18 km anche se al 5,5% di pendenza media, culminerà con il GPM al km 71,7 e naturalmente sarà il primo punto decisivo per lo sviluppo anche tattico della corsa.

Dopo la lunga discesa ci sarà tuttavia un tratto decisamente più semplice, caratterizzato dai due sprint intermedi e da altrettanti GPM ma di terza categoria per arrivare ai piedi dell’ascesa conclusiva verso l’arrivo in salita di Malbun, che sarà valido anche come GPM Hors Categorie sul traguardo, da raggiungere al termine di 12,8 km di salita all’8,4% di pendenza media. Naturalmente gli ultimi verdetti del Giro di Svizzera 2022 saranno emessi nella cronometro di domani, ma questa è l’ultima occasione per gli scalatori, una salita lunga e impegnativa sulla quale è chiamato a fare la differenza chi per vincere il Tour de Suisse deve esaltarsi in montagna.

