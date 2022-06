Diretta Giro di Svizzera 2022/ Streaming video tv 8^ tappa, oggi 19 giugno

DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2022: TAPPA A CRONOMETRO!

La diretta del Giro di Svizzera 2022 si conclude oggi domenica 19 giugno: in programma c’è ancora una frazione fondamentale per definire tutti i verdetti della corsa, perché l’ottava tappa sarà una cronometro di 25,6 km a Vaduz, capitale del Liechtenstein. Il Tour de Suisse dunque non termina in Svizzera e oggi offre una grande occasione a chi va forte a cronometro, perché dopo numerose tappe infarcite di salite, innanzitutto ovviamente le due frazioni di alta montagna di venerdì con arrivo a Moosalp e poi ieri a Malbun, si cambia scenario e il nome del vincitore del Giro di Svizzera 2022 sarà sancito da questa prova contro il tempo, anche perché Sergio Higuita e Geraint Thomas sono divisi da appena 2″.

Il Giro di Svizzera 2022 terminerà con una cronometro pianeggiante e anche piuttosto lunga, di conseguenza dovrà difendersi oggi chi va più forte in salita, perché su 25,6 km si possono fare distacchi anche piuttosto significativi, soprattutto considerando che parliamo di una corsa di “soli” otto giorni – e questa cronometro è all’incirca lunga come le due del Giro d’Italia messe insieme. La successione al “trono” lasciato vacante da Richard Carapaz, vincitore del Tour de Suisse di un anno fa, dunque sarà decisa oggi, passando dalle emozioni in salita a quelle a cronometro. Adesso allora è giunto il momento di scoprire che cosa ci riserverà la diretta Giro di Svizzera 2022 oggi nella ottava tappa cronometro Vaduz-Vaduz e tutte le info per seguirla al meglio.

DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2022 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA CORSA

La diretta tv del Giro di Svizzera 2022 sarà garantita anche oggi nella sua fase decisiva sui canali di Eurosport, il canale tematico europeo sportivo disponibile su abbonamento; di conseguenza le fasi salienti di questa tappa saranno disponibili pure in diretta streaming video tramite Eurosport Player oppure DAZN, nel cui pacchetto è compreso Eurosport.

DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2022: PERCORSO 8^ TAPPA

Parlando della diretta Giro di Svizzera 2022, eccoci ora a conoscere meglio il percorso della ottava tappa cronometro Vaduz-Vaduz di 25,6 km, che come abbiamo già accennato sarà l’ultima frazione decisiva per determinare le sorti di questa edizione del Tour de Suisse. La partenza è in programma naturalmente da Vaduz, capitale del Liechtenstein, con il primo corridore che dovrebbe prendere il via poco dopo le 13.00 (anche se va tenuto presente il gran numero di ritiri che ha ridotto drasticamente il gruppo e potrebbe portare a una rettifica della cronotabella), per pedalare verso Nord e poi tornare verso la città.

Dal punto di vista altimetrico c’è ben poco da dire, perché si tratterà di una cronometro praticamente tutta pianeggiante, il che naturalmente significa che tecnicamente sarà ideale per chi va forte contro il tempo e dura per chi soffre questo esercizio. È anche vero che siamo a fine Giro di Svizzera e dopo due tapponi di alta montagna, quindi saranno fondamentali anche le energie residue, e questo aspetto invece dovrebbe favorire chi è già andato forte venerdì e anche ieri. Da segnalare che ci sarà un rilevamento cronometrico intermedio dopo 12,9, cioè nella zona più lontana da Vaduz, poi si tornerà verso la capitale del Liechtenstein, dove sarà posto l’arrivo di questa cronometro e dell’intero Giro di Svizzera 2022.

