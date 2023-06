DIRETTA/ Giro di Svizzera 2023, classifica video streaming tv: comincia la 6^ tappa! (oggi 16 giugno)

DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2023: SI COMINCIA

Tutto è pronto per la partenza della sesta tappa La Punt-Oberwil Lieli, prima di buttarci nella cronaca della diretta del Giro di Svizzera 2023 facciamo però il nostro consueto tuffo nell’edizione precedente per ricordare cos’era successo l’anno scorso nella sesta tappa del Tour de Suisse. Il 17 giugno 2022 si disputò la Locarno-Moosalp di 180 km, la notizia del giorno arrivò tuttavia ancora prima della partenza a causa di numerosi ritiri per Covid, compreso Aleksandr Vlasov che il giorno prima era balzato al comando della classifica. Ci fu gloria per la fuga e vinse il tedesco Nico Denz del Team DSM con il tempo di 5h11’14”, davanti al francese Clement Champoussin e allo spagnolo José Herrada, con Fausto Masnada quinto a 11”.

Con un ritardo di 2’14” arrivarono insieme Geraint Thomas, Sergio Higuita e Jakob Fuglsang, con il danese quindi nuovo leader della classifica generale, ma con un solo secondo di vantaggio sul britannico e 10” sul colombiano. Adesso però tutto questo è il passato, mentre al centro della nostra attenzione deve andare la cronaca: parola alla strada, la diretta della sesta tappa del Giro di Svizzera 2023 comincia davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GIRO DI SVIZZERA 2023 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA CORSA

La diretta tv del Giro di Svizzera 2023 sarà garantita ogni giorno sul canale Eurosport 2, il canale tematico europeo sportivo disponibile su abbonamento al numero 212 della piattaforma di Sky Sport; di conseguenza le fasi salienti di questa tappa saranno disponibili pure nella diretta streaming video del Giro di Svizzera 2023 tramite Discovery + e Sky Go oppure anche DAZN, nel cui pacchetto è compreso Eurosport.

FRAZIONE TRANQUILLA MA INTRIGANTE…

Oggi venerdì 16 giugno la diretta del Giro di Svizzera 2023 ci offrirà una frazione meno difficile delle tre precedenti, ma comunque intrigante: la sesta tappa La Punt-Oberwil Lieli di 215,3 km, infatti, oltre al chilometraggio davvero lungo, proporrà una partenza “in salita” davvero tosta e poi avrà due salite negli ultimi 10 km, strappi non da scalatori ma che comunque daranno modo agli attaccanti di farsi valere, per il successo di tappa ma verosimilmente anche nella bagarre ai vertici della classifica generale del Giro di Svizzera 2023, perché è possibile che le due salitelle finali creino qualche distacco anche fra i big che ancora lottano per il successo finale dopo il trittico di alta montagna nei giorni scorsi.

Il danese Mattias Skjelmose Jensen ha vinto martedì a Villars sur Ollon, mercoledì sull’arrivo di Leukerbad è stato l’austriaco Felix Gall a conquistare la vittoria, ieri proprio a La Punt (da dove si ripartirà oggi) invece ha trionfato lo spagnolo Juan Ayuso. Oggi è un giorno insidioso e chi vorrà migliorare la propria posizione prima della cronometro di domenica avrà sicuramente il dovere di provarci, perché il percorso (come vedremo meglio fra poco) sarà ricco di potenziali trabocchetti ed inoltre i primi tre sono racchiusi in soli 18″. Adesso allora è giunto proprio il momento di scoprire che cosa ci riserverà la diretta Giro di Svizzera 2023 nella sesta tappa La Punt-Oberwil Lieli e tutte le info per seguirla al meglio.

DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2023: PERCORSO 6^ TAPPA

Parlando della diretta Giro di Svizzera 2023, eccoci ora a conoscere meglio il percorso della sesta tappa La Punt-Oberwil Lieli di 215,3 km, la frazione più lunga di questa edizione del Tour de Suisse, che porterà la corsa dal Canton Grigioni a quello di Argovia. La partenza è in programma alle ore 10.48 evidentemente da La Punt, già sede dell’arrivo di ieri: oggi la tappa sarà nuovamente molto lunga, anche se meno impegnativa. Attenzione però ai primi chilometri, perché pronti via e si scalerà il Passo dell’Albula, dal versante che ieri è stato affrontato in discesa: GPM di prima categoria dopo soli 8,8 km, sarà bagarre immediata per cercare la fuga e chissà che non possano anche esserci sorprese, con qualche big coinvolto.

Dopo la discesa però la strada si farà più semplice: avremo poco più avanti un GPM di seconda categoria (km 45,4) piuttosto impegnativo, con pendenza media al 9,5% anche se su soli 5,2 km di lunghezza, ma a quel punto mancheranno ancora 170 km all’arrivo e nel resto della tappa resteranno solamente due facili GPM di terza categoria, oltre ad altrettanti sprint intermedi. Non sarà comunque tappa per velocisti, sia per le velocità iniziali sia perché l’ultimo GPM sarà al km 206,4, una salita di appena 1400 metri ma all’8,2% di pendenza media che sarà trampolino ideale per gli attacchi decisivi verso l’arrivo a Oberwil Lieli, che sarà a sua volta in salita con gli ultimi 2,5 km al 6,7%, anche se non classificato GPM. Insomma, attenzione perché anche la sesta tappa potrebbe cambiare la classifica generale del Giro di Svizzera 2023.

CLASSIFICA GIRO DI SVIZZERA 2023

1. Mattias Skjelmose in 16h43’41”

2. Felix Gall a 8″

3. Juan Ayuso a 18″

4. Remco Evenepoel a 46″

5. Pello Bilbao a 57″











