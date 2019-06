Diretta Giro d’Italia 2019/ Streaming video tv: percorso, orario, vincitore 21^ tappa

Il Giro d’Italia 2019 in diretta si conclude oggi con la ventunesima tappa, la decisiva cronometro di Verona di 17 km che emetterà tutti i verdetti dell’edizione numero 102 del Giro d’Italia. Domenica 2 giugno, siamo all’ultimo giorno della Corsa rosa, ma quest’anno niente passerella per la maglia rosa Richard Carapaz, perché il Giro termina con una prova contro il tempo, la terza dopo quella di apertura a Bologna e quella tra Riccione e San Marino, entrambe vinte dallo sloveno Primoz Roglic, sicuramente l’uomo forte a cronometro di questo Giro d’Italia, il quale però sembra in grado al massimo di puntare al podio. Come già nelle due precedenti prove contro il tempo, non sarà una cronometro facile, perché lungo il percorso ci sarà da affrontare la salita delle Torricelle: 17 km non sono molti e i distacchi non dovrebbero essere enormi, però all’ultimo giorno di un Giro d’Italia le sorprese sono in agguato e qualcosa potrebbe ancora cambiare. La partenza sarà dalla Fiera di Verona, l’arrivo invece all’Arena di Verona, palcoscenico meraviglioso per la conclusione e per le premiazioni, legando ancora una volta cultura e storia allo sport, come il Giro d’Italia sa fare meravigliosamente.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL GIRO D’ITALIA OGGI (21^ TAPPA)

La diretta tv del Giro d’Italia 2019 oggi è come sempre molto ampia, grazie all’eccellente copertura garantita dalla Rai e pure da Eurosport per i suoi abbonati. La Tv di Stato ha naturalmente il vantaggio di essere in chiaro per tutti: oggi la copertura della ventunesima tappa cronometro Verona comincerà già fin dalle ore 13.00 con i collegamenti su Rai Sport + HD (canale numero 57) dalla partenza e per le prime fasi della corsa, poi il passaggio dalle ore 14.30 su Rai Due, con la cronaca di tutte le fasi salienti e in conclusione il Processo alla Tappa dopo l’arrivo di tutti i corridori, per seguire naturalmente oggi anche la cerimonia di premiazione. Discorso molto simile per quanto riguarda Eurosport, che seguirà la ventunesima tappa fin dalle ore 13.30, per un racconto anche in questo caso molto ampio. Doppia possibilità anche per la diretta streaming video del Giro d’Italia, garantita a tutti tramite Rai Play oppure agli abbonati con i servizi Sky Go ed Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d’Italia e il profilo Twitter @giroditalia. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING DEL GIRO D’ITALIA SU RAI PLAY

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2019 OGGI: PERCORSO 21^ TAPPA CRONOMETRO VERONA

Per presentare la diretta Giro d’Italia della ventunesima tappa, anche per questo ultimo giorno della Corsa Rosa naturalmente adesso è doveroso presentare più nel dettaglio il percorso della cronometro di Verona, della quale comunque abbiamo già descritto le caratteristiche salienti. La partenza del primo corridore in gara avrà luogo attorno alle ore 13.40 dalla Fiera di Verona, dove poi le partenze seguiranno come sempre l’ordine inverso rispetto alla classifica, dunque sarà naturalmente la maglia rosa a chiudere l’elenco delle partenze. I primi 5 km rispetteranno l’immagine più classica possibile per una cronometro: strada pianeggiante, lunghi rettilinei su vialoni larghi, perfetti per gli specialisti delle prove contro il tempo. Tuttavia, a seguire ci sarà la salita delle Torricelle, che sarà anche l’ultimo Gran Premio della Montagna del Giro d’Italia: 4,5 km con pendenza media pari al 4,6%, è la salita dei Mondiali che Verona ha ospitato un paio di volte negli ultimi 20 anni e come tutte le salite inserite in una cronometro avrà importanza particolare. In vetta, oltre al Gpm di quarta categoria, ci sarà anche il rilevamento cronometrico intermedio, seguito da circa 4 km di discesa e poi dagli ultimi 3 km lungo le vie cittadine di Verona, viali cittadini larghi e rettilinei pur con alcune curve ad angolo retto. Arrivo in Piazza Bra, con cronometraggio immediatamente prima dell’ingresso nell’Arena di Verona, scenografico palcoscenico per il gran finale di questo Giro d’Italia 2019.



