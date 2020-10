Diretta Giro d’Italia 2020/ Streaming video Rai 2, 6^ tappa: insidie a Matera!

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2020: OGGI TAPPA INSIDIOSA, NON PER VELOCISTI

Altro giorno potenzialmente molto interessante per la diretta del Giro d’Italia 2020, che oggi giovedì 8 ottobre ci propone la sua sesta tappa Castrovillari-Matera di 188 km, un’altra frazione caratterizzata da un finale piuttosto complicato, che come caratteristiche tecniche potrebbe ricordare la tappa di Agrigento, vinta domenica da Diego Ulissi davanti a Peter Sagan. I nomi più attesi potrebbero dunque essere gli stessi, a meno che abbia successo una fuga da lontano, mentre difficilmente sarà una giornata da velocisti, almeno intesi come sprinter puri e non chi – come Michael Matthews o lo stesso Sagan – sono naturalmente molto forti anche su finali adatti ai finisseur. Il Giro d’Italia 2020 ci ha già riservato moltissime emozioni, verrebbe da dire quasi “troppe” dopo soli cinque giorni della Corsa Rosa edizione numero 103, che forse vuole farsi “perdonare” il ritardo. Ieri giornata molto insidiosa sulla Sila, oggi globalmente dalla Calabria alla Basilicata sarà una frazione meno difficile, ma comunque insidiosa e che potrebbe regalare altri colpi di scena.

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2020 STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE LA 6^ TAPPA

La diretta tv del Giro d’Italia 2020 sarà come da tradizione molto ampia, grazie all’eccellente copertura garantita dalla Rai e pure da Eurosport per i suoi abbonati. Priorità alla Tv di Stato che ha naturalmente il vantaggio di essere in chiaro per tutti: oggi la copertura della sesta tappa Castrovillari-Matera sarà garantita da Rai Due, con un primo collegamento a dire il vero su Rai Sport + HD fin dal Villaggio di Partenza e passaggio sul secondo canale dalle ore 14.00 in poi, un collegamento che durerà fino al Processo alla Tappa naturalmente per chiudere, dopo l’arrivo di tutti i corridori in gara. Discorso molto simile per quanto riguarda Eurosport, che seguirà con una copertura davvero ampia tutte le frazioni della Corsa Rosa dalla Sicilia a Milano. Doppia possibilità anche per la diretta streaming video del Giro d’Italia, garantita a tutti tramite Rai Play oppure agli abbonati con il servizio garantito da Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d’Italia e il profilo Twitter @giroditalia. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING DEL GIRO D’ITALIA SU RAI PLAY

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2020: PERCORSO 6^ TAPPA

Stuzzicante anche oggi, come abbiamo già accennato, ecco dunque che nella nostra presentazione della diretta Giro d’Italia 2020 dobbiamo ora analizzare in maggiore dettaglio il percorso della odierna sesta tappa Castrovillari-Matera, che si snoderà fra le province di Cosenza, Potenza e infine naturalmente Matera. La partenza avrà luogo dunque da Castrovillari alle ore 11.50 e fin dai primi chilometri vi saranno diversi saliscendi all’interno del Parco Nazionale del Pollino, anche se non saranno catalogati come GPM. La pianura sarà comunque inesistente fino a dopo il primo sprint intermedio di San Severino Lucano al km 62,1. In seguito inizierà un tratto più semplice, sostanzialmente pianeggiante verso il secondo traguardo volante in località Craco-Peschiera al km 135,1. Il finale tuttavia tornerà a farsi complicato, prima con il Gran Premio della Montagna di terza categoria di Millotta (km 162,3), salita breve ma piuttosto impegnativa che potrebbe dunque far male ai velocisti, poi con gli ultimi chilometri quasi sempre in salita verso l’arrivo di Matera, in via Dante Alighieri. In particolare fra i 3 e i 2 km all’arrivo la pendenza media sarà del 6,3% con punte di pendenza massima fino al 10%, poi c’è una discesa e infine l’ultimo chilometro è di nuovo in salita, anche se più lieve. Si annuncia un finale spumeggiante…



