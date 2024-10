DIRETTA GIRO EMILIA 2024: UN CAST STELLARE SUL SAN LUCA!

Dopo il Mondiale vinto domenica da Tadej Pogacar con un vero e proprio capolavoro a Zurigo, entriamo nel gran finale della stagione del ciclismo su strada con la diretta Giro Emilia 2024 oggi, sabato 5 ottobre. Sarà un appuntamento imperdibile per più di un motivo: innanzitutto, l’importanza di questa classica è illustrata dallo stellare cast dei partecipanti, a cominciare dallo stesso Pogacar che sfoggerà per la prima volta in gara la sua nuova maglia iridata da campione del Mondo. Con lui ecco il connazionale Primoz Roglic, che del Giro dell’Emilia fu il vincitore l’anno scorso e ha un feeling straordinario con il San Luca in carriera, poi anche Remco Evenepoel e tanti altri, fra cui dobbiamo citare almeno Enric Mas, Antonio Tiberi, Tom Pidcock e Simon Yates.

La diretta Giro Emilia 2024 si merita d’altronde una partecipazione così qualificata, perché il percorso è magnifico, imperniato sui cinque passaggi sulla salita del San Luca a Bologna, ormai talmente apprezzata anche a livello internazionale da avere fatto il proprio debutto anche al Tour de France – sebbene la Grande Boucle propose poi l’arrivo in centro a Bologna e non in vetta. Non c’è quindi modo migliore per aprire l’ultimo scorcio della stagione, tra l’altro quasi tutto italiano perché nei prossimi giorni ci attendono molte belle classiche di casa nostra, ovviamente con il culmine che sarà sabato prossimo con il Giro di Lombardia, ultima classica Monumento dell’anno. Adesso però meglio pensare a cosa ci attende oggi, perché già la diretta Giro Emilia 2024 sarà sicuramente meravigliosa…

DIRETTA GIRO EMILIA 2024 IN STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE

Il consiglio per chi può è di scendere in strada per seguire dal vivo una delle classiche più affascinanti della stagione, ma in alternativa naturalmente c’è la diretta tv Giro Emilia 2024, che sarà in chiaro per tutti, inizialmente su Rai Sport HD dalle ore 14.40 e con passaggio un’ora più tardi su Rai Due. Questo di conseguenza significa che la diretta streaming video Giro Emilia 2024 sarà a sua volta garantita dalla Tv di Stato, tramite il sito Internet oppure l’app di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL GIRO DELL’EMILIA 2024 SU RAI PLAY

DIRETTA GIRO EMILIA 2024: ORARI E PERCORSO

Conferme e qualche novità per il percorso che caratterizzerà la diretta Giro Emilia 2024. La partenza avrà luogo questa volta da Vignola, che sostituisce Carpi, con appuntamento alle ore 11.15 per il km 0. La prima salita di giornata sarà quella di Zocca, con GPM al km 80,3, piuttosto lunga ma con pendenze facilmente pedalabili per i ciclisti professionisti. Le difficoltà aumenteranno gradualmente: avremo infatti il GPM di Grizzana Morandi al km 113,8 con punte al 10% e poi la principale novità di questa edizione del Giro dell’Emilia, cioè la salita di Montechiaro (km 151,9), ascesa di circa 3 km ma che sfiorano il 10% e toccano punte fino al 18%.

Potrebbe essere una variabile significativa per l’andamento della diretta Giro dell’Emilia 2024, ma la verità è che tutto sarà affidato poi alla salita del San Luca, anche perché sarà da affrontare per ben cinque volte nel circuito finale di Bologna. Si tratta di 2,1 km al 9,7% medio e punte di pendenza massima al 18%, ormai perfettamente noti a tutti nel mondo del ciclismo, ma sempre micidiali e ancora di più decisivi naturalmente perché l’arrivo sarà in posto in cima al quinto e ultimo passaggio, che incoronerà il vincitore di questa edizione numero 107 del Giro dell’Emilia.