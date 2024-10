La diretta Girona Feyenoord, che si gioca alle 18.45 di mercoledì, sarà uno scontro tra outsider molto importante in questa fase-campionato di Champions League. I catalani hanno stupito all’esordio in casa del Paris Saint Germain, ma sono stati puniti allo scadere da un errore del portiere Gazzaniga, con i francesi che si sono imposti di misura in un match che sembrava segnato.

Diretta/ Feyenoord Leverkusen (risultato finale 0-4): dominio assoluto (CL 19 settembre 2024)

È stato invece durissimo l’impatto con la Champions League per il Feyenoord che ha incassato un poker dal Bayer Leverkusen nel catino dello stadio di casa, dove gli olandesi riescono sempre a ricavare risultati importanti. La squadra di Xabi Alonso è stata inarrestabile e i “Rotterdammers” sembrano pagare anche un inizio di stagione poco esaltante in campionato, con soli 10 punti raccolti in Eredivisie.

Video PSG Girona (1-0)/ Gol e highlights: autorete di Gazzaniga! (Champions League 18 settembre 2024)

DIRETTA GIRONA FEYENOORD IN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Girona Feyenoord sarà trasmessa in esclusiva su Sky, che detiene i diritti per tutta la Champions League. Per seguire il match, è necessario un abbonamento Sky con il pacchetto Sport. In alternativa, chi non è abbonato a Sky potrà guardare l’incontro su NowTv, la piattaforma di streaming che offre accesso agli stessi eventi sportivi con soluzioni più flessibili e adattabili.

GIRONA FEYENOORD: LE PROBABILI FORMAZIONI

Possiamo ipotizzare quelle che saranno le possibili scelte dei due allenatori, diamo una scorsa alle probabili formazioni della diretta Girona Feyenoord. Per il Girona 4-2-3-1 con Gazzaniga in porta alle spalle di una difesa a quattro composta da Alejandro Francés, David López, Krejčí, e Miguel Gutiérrez. A centrocampo Herrera e Solís a coprire le spalle a Tsygankov, Martín e Asprilla, chiamati a sostenere il riferimento offensivo Abel Ruiz. Risponderà il Feyenoord con un 4-2-3-1 con Wellenreuther tra i pali e Lotomba, Beelen, Hancko e Smal titolari dal 1′ nella difesa a quattro. Hwang e Timber saranno i vertici bassi di centrocampo con Osman, Milambo e Paixão incursori offensivi alle spalle del centravanti, Ueda.

Diretta/ PSG Girona (risultato finale 1-0): Gazzaniga, autorete! (Champions League, 18 settembre 2024)

DIRETTA GIRONA FEYENOORD: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per quanto riguarda le quote proposte per le scommesse sulla diretta Girona Feyenoord, catalani considerati favoriti dai bookmaker. Vittoria del Girona quotata 1.92, sale a 3.75 la quota proposta per il pareggio mentre la quota per la vittoria esterna del Feyenoord viene offerta a 3.60.