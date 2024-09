DIRETTA PSG GIRONA: I TESTA A TESTA

Ci avviciniamo alla diretta di Psg Girona dicendo una cosa che può sembrare ovvia, ma che va comunque sottolineata: questa sfida del Parco dei Principi sarà la prima in termini ufficiali tra le due squadre, ma del resto sarà così tra il Girona e qualunque avversaria in questa Champions League. Il club spagnolo ha fatto tutto in una volta: prima qualificazione alle coppe europee, e subito dalla porta principale di una Champions League rinnovata, pertanto la data di oggi resterà comunque nella storia di un Girona che certamente ha beneficiato dall’avvento di City Group, ma che poi ha conquistato tutto sul campo facendo vedere di essersi meritato il risultato ottenuto.

Si conoscono molto bene i due allenatori, Luis Enrique e Michel; il tecnico del Psg nella sua carriera ha sfidato per due volte il Girona, quando sedeva sulla panchina del Barcellona B, e nella Segunda Division 2010-2011 aveva ottenuto una sconfitta interna e una vittoria fuori casa. Autorete di Marcos Tèbar e gol di Benja a firmare il suo successo; in campo tra gli altri anche Rafinha Alcantara, Oriol Romeu e Jonathan Soriano, in panchina c’erano Sergi Gomez e Cristian Tello che poi abbiamo visto anche in Serie A, quando ha vestito la maglia della Fiorentina senza lasciare troppe tracce. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA PSG GIRONA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La Champions League sarà trasmessa in esclusiva da Sky. Pertanto, per guardare in diretta Psg Girona sarà necessario avere l’abbonamento Sport di Sky. In alternativa, gli utenti più tecnologici potranno seguire la competizione tramite NowTv, che offre le stesse modalità di visione.

LA PRESENTAZIONE

Appuntamento europeo di gran classe quello della diretta di Psg Girona, prima partita della a fase a girone unico che andrà in scena oggi 18 settembre alle ore 21. I francesi hanno perso Mbappè, passato alla corte di Ancelotti in quel di Madrid, mentre il Girona ha perso Dovbyk che ha sposato la città giallorossa di Roma. Questo significa che non ci sarà spettacolo? Assolutamente no, anzi molti analisti pensano che il Paris senza Mbappe possa esprimersi al meglio, ma vedremo se oggi con un banco di prova importante come questo si concretizzeranno o meno queste analisi.

Il Girona esprimerà il suo calcio a tutto tondo che ricorda un po’ quello degli olandesi degli anni ottanta, ma l’assenza di una punta di dialogo come Dovbyk si è fatta sentire nella Liga, vedremo se gli spagnoli avranno difficoltà a costruire anche in Europa, l’avversario di certo non è tra i più facili.

DIRETTA PSG GIRONA: PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo l’attenzione dalla diretta di PSG Girona alle probabili formazioni di questo match: da una aprte abbiamo Barcola, un attaccante esterno che ricorda molto Leao nel modo di intendere il gioco, a differenza del portoghese però stiamo parlando di un giocatore molto più bravo nella concretizzazione, anche da gioco aereo.

Per gli spagnoli rimane fondamentale Danjuma, l’erede di Dovbyk che fino ad ora non è stato in grado di incidere come voleva sul campionato del Girona, attenzione anche ad Asprilla. Esterno che può fare bene sia la progressione che il dialogo con i compagni, ma manca di realizzazione.

PSG GIRONA: LE QUOTE

Cosa dicono i bookmaker riguardo la diretta di Psg Girona? La Snai mette come favoriti i francesi con una quota pari a 2,3 mentre gli spagnoli uscenti vittoriosi dal Parco dei Principi sono quotati a 3. Il pareggio distinto dalla X invece ha una quota di 2,6.